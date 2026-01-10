¡Impactante! La gente puso sus vidas en peligro para sacar a los caballos

Suscríbete a nuestros canales

El portal del Racing Post, dio el anunció de este lamentable hecho ocurrido en horas de la noche de este viernes 9 de enero. Michael Christian, director de Longwood Thoroughbred Farm en Victoria, Australia, compartió el relato de primera mano sobre los esfuerzos de rescate después de que los incendios forestales incontrolables arrasaran las zonas productoras de pura sangre de Victoria Farm.

Los incendios han tenido un impacto devastador en todo el estado, con más de 100 edificios destruidos y más de 300.000 hectáreas de terreno quemadas. El sábado por la mañana, la primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, decidió declarar el estado de desastre.

El evento tuvo un profundo impacto en la comunidad de carreras y caballos de pura sangre, y Christian detalló los “heruclanes” esfuerzos que su equipo y otros habían realizado para garantizar la seguridad de los caballos en el área.

La amenaza llegó el jueves, cuando pudieron evacuar a 165 caballos de la granja. Esta granja ha contado con el apoyo de gente involucrada del medio hípico, incluyendo a Yulong, Godolphin, Danny O'Brien y Troy Corstens, quienes enviaron camiones para el rescate de los equinos.

Los centros de entrenamiento y sementales fueron evacuados en el área de Longwood en Victoria