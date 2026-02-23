Esto ganarían los Backstreet Boys por su residencia en Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

La agrupación estadounidense Backstreet Boys se encuentran realizando con éxito una residenciada que lleva por nombre “Into The Millennium” en el Sphere de Las Vegas, Nevada.

Los integrantes AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, derrochan talento al público con una escenografía única cargada de tecnología, pantallas, colores y movimientos como si estuvieran en el espacio.

Personas de todo el mundo han viajado para ver a los artistas, entre ellos muchos venezolanos como Jonathan Moly, Inés María Calero, Alessandra Villegas y Claudia Moreno, quienes disfrutaron del show de máxima calidad.

Ingresos del grupo

La lujosa residencia dejaría ingresos millonarios a los cinco artistas y al equipo.

De acuerdo con información en diversos medios la agrupación que debutó en mayo de 1996, genera la jugosa suma de 4 millones de dólares por cada noche de presentación en el recinto mencionado.

Un claro éxito en taquilla que la hace una de las residencias más importantes en la ciudad del pecado.

Afirman que el Sphere, una arena de música y entretenimiento, tiene una alta demando de seguidores de la agrupación noventera para verlos en el escenario, por lo que se ha extendido la residenciada para los 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de julio de este año.

El recinto con capacidad para albergar 20,000 personas, queda repleto de todos los fans coreando, bailando y repasando junto a los cinco artistas sus éxitos más grandes.

Más detalles

En el 2025 TMZ reveló a través de un artículo que cada integrante puede ganar alrededor de $560,000 dólares por show, siendo la principal fuente de ingreso los boletos VIP o tickets platinum, que personas pagan.