¿Te lo esperabas? Marco Antonio Solís se une a los Backstreet Boys en Las Vegas

Tras su presentación en Reno, el mexicano Marco Antonio Solís quiso disfrutar de un buen concierto, por lo que se fue a The Sphere en Las Vegas para apreciar el mágico espectáculo de los Backstreet Boys.

Sin duda alguna, esto se convirtió en una colisión de leyendas que, revolucionó al internet y representa una fusión de nostalgia noventera con la magia de la balada romántica mexicana.

'El Buki' visita a los Backstreet Boys

El legendario cantante michoacano, siempre fiel a su estilo elegante, apareció vestido completamente de blanco, cumpliendo con el glamuroso dress code del evento.

Pero, lo mejor estaba por venir. Tras disfrutar del espectáculo inmersivo, que él mismo definió como “tan bien logrado”, ‘El Buki’ fue sorprendido conviviendo con los miembros de la icónica boy band.

La publicación que compartió fue un verdadero hit en redes, pues, él aparece relajado y feliz, agradeciendo la hospitalidad del grupo con un mensaje cariñoso: “muy atentos y hospitalarios nuestros queridos Backstreet Boys”.

La majestuosidad de "Into The Millenium"

Cabe destacar que la residencia en The Sphere, titulada Into the Millennium, no es cualquier gira. Los estadounidenses celebran tres décadas de trayectoria con un show repleto de buena tecnología, y que tuvo su estreno el 11 de julio de 2025, con fechas hasta febrero de 2026.