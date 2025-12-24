MLB: Willson Contreras abraza la identidad Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras ya está escribiendo su historia con Medias Rojas de Boston. El venezolano dio sus primeras declaraciones a una de las aficiones más complicadas de Grandes Ligas. Sin embargo, hizo un comentario que no pasará desapercibido para el público del Fenway Park.

Contreras dio sus primeras declaraciones como pelotero de Boston: "Sé cuánto esta ciudad ama a sus equipos. No puedo esperar para jugar frente a ustedes y ganarme ese apoyo. El estándar de los Red Sox es el béisbol de campeonato, y eso es exactamente lo que vengo a perseguir".

Unas declaraciones donde el venezolano deja muy clara su ambición en su nuevo equipo. En un proyecto donde se busca alcanzar la postemporada con regularidad y pelear por el título de Serie Mundial 2026. Willson encaja como primera base regular y un bate de contacto y poder para producir carreras.

Willson Contreras un líder silencioso en Red Sox

Willson Contreras llega a Medias Rojas de Boston con un perfil que conecta desde la experiencia y el carácter competitivo. Campeón con los Cachorros de Chicago en 2016, el venezolano sabe lo que implica liderar desde la receptoría y ahora como primera base, en un roster que necesita referentes.

Su estilo no es estridente, pero sí contagioso. Contreras entiende el clubhouse, respeta el uniforme y transmite pertenencia desde el ejemplo. En Fenway, su presencia será clave para consolidar una cultura de trabajo y exigencia, justo cuando los Red Sox apuestan por resultados inmediatos.

Números de Willson Contreras en su carrera

Willson Contreras no era el pelotero esperado por la afición de Medias Rojas de Boston. Sin embargo, puede terminar siendo la gran sorpresa que nadie esperaba en Red Sox Nation. El venezolano tiene experiencia, nivel y un hambre de triunfo que contagiará a sus compañeros.

- 1078 juegos, 3700 turnos, 526 anotadas, 954 hits, 208 dobles, 11 triples, 172 jonrones, 548 impulsadas, 419 boletos, 37 bases robadas, .258 promedio, .352 OBP, .459 SLG, .811 OPS