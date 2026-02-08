Serie de Las Américas: Así se jugará la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

En este domingo, 8 de febrero de 2026, se disputará una nueva jornada de las Serie de Las Américas, la cual tendrá una particularidad y por ende, te mostraremos el cronograma de encuentros a llevarse a cabo.

Lo primero que hay que resaltar, es que el equipo de los Navegantes del Magallanes (Venezuela) efectuará su primer duelo del torneo en el estadio Jorge Luis García Carneiro (Fórum La Guaira) y justamente, eso provoca que los dos primeros choques sean en el estadio Monumental Simón Bolívar, significando un ajuste de horario en el segundo de ellos.

Juegos en la jornada dominical de la Serie de Las Américas:

- Colombia vs Curazao 1:30pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Argentina vs Cuba a las 6:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Venezuela vs Nicaragua a las 7:30 pm en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

En esta oportunidad, le toca tener su jornada de descanso a los actuales líderes en lo que va del evento, la representación de Panamá.