Este fue el pagó que cubrió los tickets del 5y6 para Valencia de este sábado 7 -2-2026

Este sábado 7 de febrero se desarrolló la tercera reunión, la cual contó con un atractivo programa de ocho carreras que incluyó el Clásico “Súper Sergio” disputado en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia. En la cual el ejemplar Masttery, se adjudicó la victoria con la monta del jinete Robert Capriles, para el entrenador Alejandro Ortiz.

Además, el emocionante juego del 5 y 6 experimentó un nuevo monto sellado en recaudación con casi 50 millones de Bolívares.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.48.368.320,00, de los cuales Bs.6.771.564,80 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá Bs.26.118.892,80.

Meridiano: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 tercera del programa, la victoria fue para My Trusting Mate (número 4), con un dividendo de Bs. 97,85 a ganador y la monta de José G. Hernández en yunta con J. Briceño, en tiempo para 1.300 metros de 81”4.

En la cuarta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Lady Rossy (número 4) con la monta de Francisco Quevedo; fue ensillada por Alexis Benites, y corrió en tiempo de 87”1 para 1.400 metros.

La tercera válida para el 5y6, quinta carrera en turno, la ganó Animal Jungle (número 7) con el jinete Hermixon Medina, quien recibió las instrucciones de Henfry Alayón, para ganar en crono de 68”2 para 1.100 metros.

En la cuarta válida del 5y6, sexta carrera, el triunfo fue para Forzesco (número 6) con la monta de Oliver Medina en yunta con Henfry Alayón, que agenció crono de 88”1 para 1.400 metros.

En la séptima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Father Love (número 7) se alzó con la victoria con la monta de Oliver Median en yunta con Henfry Alayón, y dejó crono de 69”4 para 1.100 metros.

En la última carrera de la jornada, Valencia, octava en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Money Wise (número 2) con la monta de Hermixon Medina, para el entrenador José Jaramillo.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 19541, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 343,06. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 4392 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 5.888,82.