Camino al Kentucky Oaks: Zany con Irad Ortiz Jr., aplastó a sus rivales para mantener su invicto tras ganar el Suncoast Stakes de $150,000

Suscríbete a nuestros canales

Hoy el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, se corrió el Suncoast Stakes de $150,000 en distancia de 1.664 metros en pista de arena; que es la primera prueba que otorga puntos camino al Kentucky Oaks (G1) para hembras en este circuito. La misma otorgó 20-10-6-4-2 a las cinco primeras clasificadas del evento.

Zany, enfrentó a seis potras de segundo año en carrera en esta que otorgó puntuación para la carrera más importante para hembras juveniles de tres años, el Kentucky Oaks (G1). Zany, de esta manera con Irad Ortiz Jr., en su espina mantuvo su invicto ahora en tres presentaciones.

Tampa Bay Downs: Zany venció a seis rivales en el Suncoast Stakes de $150,000

La quinta carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, fue reservada para el Suncoast Stakes, de $125,000 y con una distancia de 1 milla y 40 yardas (1,664 m) para potrancas de 3 años en la pista principal. Es una carrera para la serie del "Road to the Kentucky Oaks", que otorgó 20, 10, 6, 4 y 2 puntos clasificatorios a las cinco primeras.

Zany, la hija de American Pharoah, ganadora de la Triple Corona en 2015, entrenada por Todd Pletcher, sometió a sus rivales y casi sin ser exigida por el piloto boricua Ortiz Jr., la consentida de Mike Repole logró una victoria aplastante en crono de 1:40.56 para la distancia.

Zany, de esta manera, consigue 20 puntos adicionales a los 10 logrado en el Demoiselle S. (G2) en diciembre en Aqueduct, Nueva York, para un total de 30. Life of Joy fue su escolta y recibió 10 puntos (22 total). Tercera arribó Kadabra, 6 puntos. Justamomentplease y Tremont Tammy, cerró el marcador y reciben 4 y 2 puntos, respectivamente.