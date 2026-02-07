La jugada polémica del partido: ¿Era penal contra Lamine Yamal? Las redes explotan

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona cumplió en la jornada 23 de LaLiga, en su duelo ante el Mallorca. Los culés sellaron un marcador de 3-0 ante su gente, que fue apoyarlos en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, pese al triunfo, una jugada contra Lamine Yamal pudo costar caro a los azulgranas cuando el partido aún estaba abierto.

Para encontrar la secuencia exacta hay que trasladarse al minuto 47' del partido, cuando el joven extremo encaró desde la banda derecha con su típico recorte hacia dentro y en un mano a mano con Johan Mojica protagonizó una caída en el área.

El principal Alejandro Quintero González, que estaba frente a la acción, no consideró lo visto como merecedor de sentencia de penal. Sin embargo, las imágenes de la televisión parecían claras con lo sucedido: el contacto existió y debió ser falta.

Y es que el defensor colombiano logró impactar el muslo del atacante español, que en la gambeta ya se le había ido directo a portería y solo ese toque pudo frenar su continuidad al disparo. La imagen no admitía dudas para la decisión, una que no se tomó y el cotejo continuó con el parcial 1-0.

La acción pudo costar caro a Barcelona

Los dirigidos por Hansi Flick jugaron un gran segundo tiempo, a ritmo de apisonadora y coleccionando jugadas ofensivas una tras otra. Eso sirvió rápidamente para poder tener la certeza de que los tres puntos no podían escaparse en la fecha.

Sin embargo, hay duelos que -por mucho que estés a un gran nivel- pueden escaparse por detalles como ese. Al momento de la jugada apenas el partido transcurría con el parcial 1-0 y en cualquier error los culés podía pagar caro la pérdida de unidades.

Para tranquilidad de Barcelona ese camino fue desestimado por el buen andar del equipo y los tres puntos terminaron sumando a su cuenta, que les permite seguir líderes de LaLiga con 58 unidades, cuatro más que el Real Madrid que jugará su encuentro este domingo 8 de febrero.