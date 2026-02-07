Reconocido Stud se refuerza en La Rinconada con cuatro nuevo importados

Suscríbete a nuestros canales

La inversión que actualmente se realiza en la hípica nacional es un hecho innegable. Basta con observar las jornadas de carreras de cada fin de semana para constatar la calidad de los ejemplares que compiten de manera constante en los óvalos de Valencia y La Rinconada. La importación de caballos se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes aciertos de las actuales autoridades hípicas, una iniciativa que ha elevado el nivel del espectáculo y que el aficionado disfruta plenamente.

En este contexto, el Stud Big Valdi, encabezado por su propietario Luis Valdivies, dio un paso importante al adquirir cuatro ejemplares importados. Entre ellos destaca Bay Colt, un potro dosañero hijo de Yaupon, el recordado ejemplar que alcanzó notoriedad internacional tras imponerse en el Forego Stakes de 2021, carrera en la que incluso protagonizó un curioso momento cuando Firenze Fire intentó morderlo en tres oportunidades en plena recta final.

Bay Colt es producto de la yegua Luna Antonia y se perfila como una de las incorporaciones más interesantes dentro



Este potro marca un hito al convertirse en el primer descendiente de Yaupon en arribar a Venezuela, generando una gran expectativa entre los aficionados y entendidos de la hípica. No es para menos, tratándose de la sangre de uno de los velocistas más dominantes de los últimos años en Estados Unidos, ganador de pruebas de alto calibre como el Amsterdam Stakes (G2), Chick Lang Stakes (G3) y el prestigioso Forego Stakes (G1).

Entre las restantes incorporaciones del Stud Big Valdi figura Truly You, yegua de cuatro años, hija de American Freedom en I Love You (FR), por Aqlaam (GB), una adquisición que aporta solidez y experiencia al plantel de la divisa.

También se suma Coronation Day, una potra tresañera hija de St Patrick’s Day en American Dimples, por Afleet Alex, que ya cuenta con una actuación en el hipódromo de Gulfstream Park, donde finalizó en la cuarta posición, dejando buenas sensaciones en su presentación.

Cierra el lote Ruffle, otra tresañera, hija de Mr. Silver en Cut a Wager, por Valid Wager. La potranca tuvo cinco actuaciones en Belterra Park, con un triunfo y un tercer lugar como resultados más destacados dentro de su campaña.

Todos estos ejemplares llegan con el objetivo inmediato de elevar el nivel competitivo y el espectáculo de la hípica nacional. Sin embargo, a mediano y largo plazo, su presencia también apunta a fortalecer los programas de cría, consolidando así el desarrollo y la proyección futura de la actividad hípica en el país