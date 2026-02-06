José 'Brujo' Martínez viajó a Brasil y deberá resolver sus problemas con el Corinthians

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que la polémica con el vinotinto José 'Brujo' Martínez llegará a su fin. Al menos, en esa dirección apunta lo más reciente que apareció en redes sobre el venezolano.

El mediocampista criollo compartió una imagen en la que se encontraba dentro de un avión viajando a Brasil, país del que es el equipo que tiene su ficha, el Corinthians.

Justamente, en este país se ha generado todos estos días mucho runrún con el volante de la Vinotinto por todo el tiempo que ha estado alejado de la dinámica del club brasilero.

Para que se tenga un contexto, hay que explicar que Martínez se dispuso a pasar un receso en su tierra natal, Maracaibo, en el mes de diciembre, desde donde se mantuvo varado debido a complicaciones burocráticas con la renovación de su pasaporte, razón que habría impedido reportarse a la pretemporada de la institución.

José 'Brujo' Martínez tendrá que dar explicaciones

Todo apunta a que el venezolano tendrá que dar explicaciones al aterrizar en Brasil y reportarse a los entrenamientos de la entidad, desde donde la paciencia se habría agotado recientemente.

Y es que, el propio director técnico, Dorival Jr., no tuvo empachó en dejar relucir todo el malestar por la situación, al tiempo que lanzó una dura crítica, cuestionando la veracidad de la versión compartida en la acera del criollo por la gestión de sus trámites personales.

"Yo también tengo un pasaporte que está expirando, tiene seis meses de vigencia y tengo que renovarlo. La renovación del documento de Martínez ya tenía que haber sucedido hace tiempo", dijo.

Al tiempo, esto no es lo único a lo que deberá prestarle atención José 'Brujo' Martínez, porque su rol en el equipo podría también haber cambiado, desde la advertencia que hizo Dorival Jr., al ser enfático con que su estatus en la plantilla será evaluado desde cero.