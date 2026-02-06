Keiber Lamadrid tendría opciones de debutar este fin de semana en Premier

Suscríbete a nuestros canales

El último mes de Keiber Lamadrid está siendo completamente un ascenso en su carrera. De jugar en el Futve, con el Deportivo La Guaira, a pasar a la órbita del balompié ingles, tras firmar una cesión (hasta final de temporada con opción de compra) con el West Ham United de Premier League.

El joven de 22 años de edad aterrizó en Inglaterra con la expectativas de los planes que el club iba a tener sobre él, entre una eventual participación con la unidad sub-21 o su participación en el primer equipo.

Sus primeros pasos los dio con la categoría U21, tras debutar y llevar el dorsal "7" en su espalda, en un partido con pie derecho para él porque anotó uno de los goles de los suyos en el partido contra Middlesbrough.

Ahora bien, tras ese buen accionar, las cosas seguirían en ascenso para el criollo, quien tendría opciones de debutar en la máxima categoría del país.

¿Por qué Keiber Lamadrid podría debutar en Premier League?

La primera sospecha para traer esta aseveración a la mesa la tiene la convocatoria realizada en el equipo sub-21, en el que no figura el nombre del venezolano, pese a sus buenos minutos recientemente.

Esto podría ser un mensaje de confianza a que sería llamado a estar en la lista del partido que disputará el West Ham este sábado 7 de febrero contra el Burnley.

Esto último estaría consono a lo que inicialmente se pensaba de Keiber Lamadrid, porque su presencia en las inferiores solo estaba previsto en los planes iniciales de forma temporal, mientras el criollo tomaba algo de adaptación antes de subirlo definitivamente al primer equipo.