Liga Saudí se cansa de Cristiano Ronaldo y lanza duro ultimátum

La huelga de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League (SPL) sigue marcando la actualidad del fútbol saudí. Tras no participar en la victoria de Al Nassr por 1x0 ante Al Riyadh, múltiples reportes indican que el astro portugués tampoco estará disponible este viernes 6 de febrero para el compromiso frente a Al Ittihad.

Según las fuentes, el máximo goleador del fútbol mundial sostiene que no ha recibido garantías de cambios por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). El delantero manifestó su malestar por lo que considera un claro favoritismo hacia Al Hilal, club que en el mercado de enero reforzó su plantilla con la incorporación de Karim Benzema, en detrimento del equipo que actualmente defiende.

Ronaldo, que cumplió 41 años este jueves, no presenta ningún problema físico ni mantiene conflictos con el entrenador, su compatriota Jorge Jesus. De hecho, el portugués se ha presentado con normalidad a los entrenamientos durante la semana, completando todas las sesiones, aunque su postura sigue firme fuera del terreno de juego. La huelga del portugués representa un golpe severo para el Al Nassr, quienes se encuentran tercera en la presente temporada en la Primera División de la Liga Saudí.

Liga Saudí da ultimátum a Cristiano Ronaldo

La liga saudí respondió con rapidez mediante un comunicado contundente, en el que aseguró que todos los clubes operan con total independencia y bajo las mismas normas de sostenibilidad.

Ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", sentenció el comunicado de la Saudi Pro League.

Mientras tanto, los rumores sobre una posible salida comienzan a ganar fuerza. Con una cláusula de rescisión fijada en 50 millones de euros, varios clubes de Turquía siguen de cerca la situación de cara al próximo verano, aunque desde el Reino confían en retenerlo y acompañarlo en el objetivo de alcanzar el gol número 1.000 en suelo saudí.