Shohei Ohtani: La ofensiva como único camino al oro

Suscríbete a nuestros canales

Tras un análisis exhaustivo entre el jugador y la gerencia de los Dodgers, se ha hecho oficial: Shohei Ohtani no lanzará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El MVP reinante del torneo participará exclusivamente como bateador designado, priorizando la salud de su brazo para la temporada regular de la MLB.

Este cambio de rol transforma la dinámica del equipo dirigido por Hirokazu Ibata. Si en 2023 Japón se apoyó en el brazo de Ohtani para sellar la victoria más dramática de su historia, en esta edición dependerá estrictamente de su mazo.

El plan para el bicampeonato

A pesar de la ausencia de Ohtani en el montículo, las aspiraciones de Japón al bicampeonato (algo que solo ellos lograron en 2006 y 2009) se mantienen sólidas gracias a una estructura de élite:

Poder en el orden al bate: Ibata ha revelado que planea colocar a Ohtani como segundo en la alineación , buscando maximizar sus turnos al bate y aprovechar su velocidad en las bases.

Ibata ha revelado que planea colocar a Ohtani como , buscando maximizar sus turnos al bate y aprovechar su velocidad en las bases. Rotación de lujo: Sin Ohtani como lanzador, el peso de la rotación recae en figuras como Yoshinobu Yamamoto y el regreso de veteranos como Yusei Kikuchi , además del talento emergente de la NPB.

El factor local: Japón iniciará su camino en el Grupo C, jugando en el Tokyo Dome ante su público frente a Corea del Sur, Australia, República Checa y China Taipéi a partir del 6 de marzo.

Un reto de consistencia

La clave para Japón no será solo el rendimiento individual de su estrella, sino la capacidad de su cuerpo de lanzadores para navegar el formato corto del torneo sin su principal "as" de relevo. En 2023, Ohtani bateó para .435 con un OPS de 1.345; repetir o superar esas cifras será vital ahora que no puede aportar desde la lomita.

Japón sigue siendo el equipo a batir. La ausencia de Ohtani como lanzador le quita mística al torneo, pero su presencia en la caja de bateo garantiza que el espectáculo y el peligro ofensivo sigan presentes. El camino al bicampeonato es ahora más estrecho, pero con el mejor bateador del mundo enfocado en una sola tarea, subestimar al Samurái sería un error fatal para el resto de potencias.