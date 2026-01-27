WBC: Shohei Ohtani lidera histórico roster de Japón en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Japón está preparado para defender su título del Clásico Mundial de Beisbol en 2023. El manager Hirokazu Ibata reveló el roster oficial para disputar el torneo internacional. La convocatoria destaca el liderazgo de Shohei Ohtani en un grupo histórico por contar con 8 peloteros de MLB.

Shohei Ohtani lidera un grupo que ya es histórico para Japón de cara al Clásico Mundial de Beisbol. Es la primera vez en la historia que el equipo nipón contará con 8 jugadores que hacen vida en Grandes Ligas. Jugadores en posiciones clave como el as de rotación Yoshinobu Yamamoto.

Los ocho peloteros de MLB para el combinado japonés: Ohtani (Dodgers), Yamamoto (Dodgers), Yuki Matsui (Padres), Yusei Kikuchi (Angels), Tomoyuki Sugano (Orioles - 2026 sin equipo), Kazuma Okamoto (Azulejos), Munetaka Murakami (Medias Blancas), Seiya Suzuki (Cachorros).

¿Qué esperar de Japón para el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Japón llegará al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la etiqueta de candidato natural al título. Está respaldado por una estructura de ligas sólidas, scouting interno muy avanzado y una generación que mezcla figuras consagradas en MLB con estrellas de la NPB de un gran nivel.

Se espera un pitcheo dominante, con abridores de comando fino y repertorios variados. También un bullpen profundo que combine rectas poderosas y rompientes con mucho ángulo. Cuenta con lanzadores zurdos situacionales para neutralizar lineups cargados de poder.

Ofensivamente, el conjunto nippon mantendrá su identidad: bateadores disciplinados, gran contacto y capacidad para ejecutar en situaciones de sacrificio. A esto se suma una disciplina defensiva en un grupo de jugadores que pueden cambiar la narrativa del encuentro con una jugada.

Roster de Japón para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Lanzadores

Daichi Ishii (Hanshin Tigers)

Hiromi Itoh (Hokkaido Nippon-Ham Fighters)

Shohei Ohtani (Dodgers)

Yusei Kikuchi (Angels)

Koki Kitayama (Nippon-Ham)

Tomoyuki Sugano (Orioles / FA)

Ryuhei Sotani (Orix Buffaloes)

Taisei Ota (Yomiuri Giants)

Kaima Taira (Saitama Seibu Lions)

Hiroto Takahashi (Chunichi Dragons)

Atsuki Taneichi (Chiba Lotte Marines)

Yuki Matsui (Padres)

Hiroki Matsumoto (SoftBank Hawks)

Hiroya Miyagi (Orix Buffaloes)

Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)

Receptores

Seishiro Sakamoto (Hanshin Tigers)

Yuhei Nakamura (Tokyo Yakult Swallows)

Kenya Wakatsuki (Orix Buffaloes)

Infielders

Kazuma Okamoto (Azulejos)

Sosuke Genda (Saitama Seibu Lions)

Kaito Kozono (Hiroshima Carp)

Teruaki Sato (Hanshin Tigers)

Shugo Maki (DeNA BayStars)

Taisuke Makihara (SoftBank Hawks)

Munetaka Murakami (Medias Blancas)

Jardineros