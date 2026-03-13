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Migbelis Castellanos vence una de sus mayores inseguridades en televisión

La presentadora venezolana debutó con una imagen renovada en Univisión 

Por

Kleimar Reina
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 04:06 pm
Migbelis Castellanos vence una de sus mayores inseguridades en televisión
Migbelis Castellanos, presentadora venezolana / Cortesía Univisión
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La presentadora de “Desiguales” Migbelis Castellanos venció una de sus inseguridades y renovó su peinado con unos rizos espectaculares que exhibió durante el programa de Univisión.

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Por primera vez en su carrera en la televisión hispana, la exreina de belleza venezolana se deja ver con un cambio de look radiante, usando su cabello con rulos para abrazar su naturalidad.

Migbelis Castellanos comentó que desde el 2013, cuando ganó el Miss Venezuela 2013 comenzó alisar su cabellera. Aunque confesó sentirse “incómoda” por debutar con una imagen renovada en pantalla, es un cambió que fue aplaudido por sus compañeras.

“Yo decidí que hoy viernes 13 iba a salir con mi cabello natural, primera vez en mi carrera en televisión que muestro mis rulos”, expresó.

¿Un cambio temporal?

Si bien no aclaró si será un cambio de look temporal o volverá a su liso, no es la primera vez que Migbelis usa sus rizos naturales.

En su reciente viaje a la isla de Hawái, la venezolana se dejó ver con sus más de 800 mil seguidores su cabello sin alisar. En la cajita de comentarios, las personas la incentivaron a cuidar su cabellera para recuperar sus rulos.

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