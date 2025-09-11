Migbelis Castellanos da contundente opinión sobre el video de Isabella Ladera y Beéle

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo de la semana ha sido sin duda alguna, el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle, luego que el domingo 7 de septiembre filtraran el material que fue grabado cuando ambos personajes estaban iniciando su romance, o más bien, su acto de infidelidad.

Dicho audiovisual ha generado una inmensa matriz de opinión en la que hasta famosos han opinado, tal como lo hizo la exreina de belleza Migbelis Castellanos, quien no se quedó callada y dio su punto de vista en una reciente emisión del programa “Desiguales” de Univisión.

Migbelis Castellanos: "Debe pagarse con cárcel"

La zuliana, que recientemente se convirtió en madre por primera vez, aprovechó su intervención en el espacio televisivo para rechazar lo ocurrido y, afirmó que, es un acto que debería ser resuelto con ayuda de las autoridades.

“El hecho de que una persona haya filtrado el video, debe pagarse con cárcel”, expresó. Para ella, este tipo de caso no solo vulnera la privacidad, sino que constituye una agresión directa a la dignidad, integridad emocional y profesional de las víctimas.

Asimismo, hizo un llamado a las parejas que suelen grabarse en sus encuentros íntimos, pues, en la actualidad es muy fácil que se filtren contenidos subidos de tono, en comparación a décadas anteriores cuando las redes sociales no tenían relevancia.

“No grabarse porque esto ya no es como hace 25, 30 años que se grababan y lo ponían en un disco, lo escondían y sólo la pareja tenía acceso a él. Ahora absolutamente todo lo que esté en tu dispositivo móvil puede ser hackeado”, fue el consejo de Migbelis.

Segundo video de Isabella y Beéle

Cuando todos pensaban que ese video de 6 minutos sería el único que vería luz, la tarde del 10 de septiembre una segunda parte se viralizó rápidamente en las redes sociales, demostrando que, el responsable está dispuesto a seguir exponiendo a los involucrados.

Sobre esta otra mitad, ni Isabella ni Beéle se han pronunciado, pero, al inicio de toda la polémica, emitieron comunicados en el que informaron el inicio de los procesos legales que realizarán por separado para resolver la situación y hallar al responsable de la difusión.