Difunden supuesto video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Desde la noche del 7 de septiembre de 2025, las redes sociales enloquecieron con la difusión de un supuesto video íntimo de seis minutos y 42 segundos entre el cantante Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera.

El clip, ambientado en una cama de sábanas blancas, fue inicialmente reportado por un medio especializado en República Dominicana, y ha desatado una ola de rumores sobre lo que estaría pasando entre la polémica expareja.

¿Isabella Ladera y Beéle protagonistas del video?

Aunque en el audiovisual se aprecian facciones de ambos, hasta el momento los involucrados no se han pronunciado oficialmente sobre la existencia o autenticidad del material, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre en redes sociales.

En este sentido, se abrió un debate sobre si realmente son ellos o podría tratarse de personas similares en apariencia. Asimismo, se maneja la teoría de que podría ser un video manipulado con inteligencia artificial.

La filtración ha encendido una tormenta en las plataformas. Usuarios publicaron memes irónicos, comentarios ácido-divertidos y teorías conspiradoras sobre si todo sería parte de una estrategia de marketing del colombiano para impulsar su música.

Una posible reconciliación

Otro de los temas que han inundado las redes sociales es una posible reconciliación entre ambos, tras su separación hace unos meses. Pese a que el costeño ya estaría de amores con la venezolana Daniela Barranco, hay detalles que apuntan a la resurrección de aquel amor.

En al menos cinco videos recientes, aparece la venezolana quien actualmente estaría en una relación con el peruano Hugo García, luciendo una sudadera negra con detalles blancos, misma prenda que el cantante de “I Miss You” ha usado antes.

No obstante, después de la ruptura, la modelo acusó a su ex señalando que “los vicios dominan su vida”, lo cual provocó una serie de especulaciones contra el reggaetonero. Entre tanto, a principios de septiembre, Ladera confesó haber sido víctima de un presunto acto de brujería.