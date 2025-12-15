NBA: Stephen Curry supera a Michael Jordan con un récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

Stephen Curry es uno de los jugadores más letales de los últimos 15 años en la NBA. El base de Golden State Warriors realizó una exhibición en el Moda Center contra Portland Trail Blazers que lo inmortalizó; de hecho, superó un registro histórico de su majestad, Michael Jordan.

Curry en la derrota de Warriors 131-136 Trail Blazers registró: 48 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 12 triples anotados. Con esos números superó al mejor de todos los tiempos, Michael Jordan en una marca impresionante de longevidad: es el jugador con 30+ años que más veces alcanzó los 40+ puntos en la historia de la NBA.

Top 10 jugadores con más juegos de 40+ puntos con 30+ años:

Stephen Curry: 45 juegos Michael Jordan: 44 juegos Damian Lillard: 31 juegos James Harden: 30 juegos Kobe Bryant: 30 juegos Larry Bird: 27 juegos LeBron James: 25 juegos Alex English: 25 juegos Rick Barry: 24 juegos Kevin Durant: 21 juegos

Stephen Curry transciende con Golden State Warriors

Stephen Curry es uno de los jugadores más influyentes en los últimos 20 años de la NBA. El jugador de Golden State Warriors ya es historia eterna de la organización, pero cada vez alcanza mejores marcas y números sensacionales para garantizarse un lugar entre los inmortales.

Curry en su última actuación registró 48 puntos, gracias a sus 12 triples. De hecho, de las 112 actuaciones de un jugador con 10 o más triples en la historia de la NBA, el base de Golden State registra el 25% (28 veces). Se puede retirar ahora y trascender en la historia de Warriors y de la liga.

Promedios de Stephen Curry con Golden State Warriors 2025

Stephen Curry está registrando una de las mejores temporadas de su carrera tomando en cuenta el contexto de su equipo. No aspira al campeonato, es más, no aspira a nada que no sea alcanzar la postemporada. Sin embargo, se ha mostrado individualmente fuerte con un nivel superlativo a nivel ofensivo.

Promedios de Curry en 2025:

- 18 juegos, 48.4% tiros, 41.2% triples, 90.7% libres, 3.7 rebotes, 3.9 asistencias, 0.6 bloqueos, 1.3 robos, 2.1 faltas, 3.1 perdidas, 29.6 puntos