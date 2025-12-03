¡Despedida de dos leyendas! LeBron James y Stephen Curry no volverán a jugar con el Team USA

Suscríbete a nuestros canales

Las leyendas, por desgracia, no son inmortales. El paso del tiempo es inexorable para todos, y las carreras de los dos mejores exponentes de la National Basketball Association (NBA) de los últimos 15 años, LeBron James y Stephen Curry, están llegando a sus capítulos finales. En un anuncio que marca el cierre de un ciclo en el baloncesto internacional, ambos astros confirmaron que no formarán parte del Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La revelación se produjo durante la segunda parte del aclamado podcast de la estrella de Los Ángeles Lakers, Mind the Game, un proyecto que James comparte con su socio JJ Redick y que, para esta ocasión, contó con la figura de Golden State Warriors, Stephen Curry, como invitado especial. La conversación, que fue una nueva muestra del profundo respeto y la admiración mutua que se profesan estas dos leyendas, se centró en la transición generacional que se avecina tanto en la NBA como en el ámbito olímpico.

Un Legado Imborrable en Team USA

Si bien la confirmación de que no jugarán en 2028 no sorprende dadas sus respectivas edades (LeBron tendría 43 años y Curry 40 en los Juegos de Los Ángeles), el anuncio cierra formalmente la puerta a la posibilidad de que el Team USA cuente con sus servicios en casa.

LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces MVP, ya ha tenido una carrera olímpica brillante y condecorada. El 'Rey' posee dos medallas de oro (Beijing 2008 y Londres 2012) y una de bronce (Atenas 2004). Su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde lideró la formación del 'Dream Team' para buscar el quinto oro consecutivo para Estados Unidos, ya se había anunciado como su "último baile" en la competición internacional.

Curry tampoco estará en 2028 con el Team USA

Por su parte, Stephen Curry, el más grande tirador en la historia del baloncesto, hizo una increíble actuación en París 2024, siendo considerado como el héroe de Estados Unidos para conseguir la presea de oro. Su presencia en la capital francesa era uno de los grandes alicientes del torneo, ya que la medalla de oro olímpica es el único gran título que falta en su vitrina de trofeos, finalmente lo consiguió. La decisión de no continuar en 2028 garantiza que el relevo generacional en Team USA será absoluto.