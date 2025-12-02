NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 2 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 2 de diciembre se jugará una jornada corta de muchas emociones en la presente temporada de la NBA. Aunque pasan por realidades distintas, Karl-Anthony Towns buscará acercarse a la cima con sus New York Knicks frente a Boston Celtics para protagonizar la venidera cartelera.

Otro que no permitirá que los neoyorquinos se consoliden en solitario en el segundo puesto será Toronto Raptors, quien saltará al tabloncillo con la posibilidad de extender su buen momento contra Portland Trail Blazers. Asimismo, Philadelphia Sixers intentará montarse en los puestos de clasificación en la Conferencia Este ante Washington Wizards, que viene de sorprender a Milwaukee Bucks con un triple en el clutch de Khris Middleton.

En el Oeste también se vivirán choques de alto impacto con los duelos entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies, y Timberwolves-Pelicans. El combinado de una victoria de los lobos y un revés de la franquicia tejana podría poner a los de Minnesota en el quinto lugar de la conferencia.

Juegos para hoy en la NBA: 2 DE DICIEMBRE