Miss Universo recibió con emoción a su sexto hijo con jugador de la NBA

La Miss Universo 2003 Amelia Vega, recibió con enorme emoción a su hija con el jugador de la NBA, Al Horford.

Una bebé en la familia Vega - Horford

A través de Instagram, la belleza universal nacida en República Dominicana, compartió con sus seguidores la bonita noticia, junto a una imagen de la recien nacida, en la que aparece dormida.

Envuelta en una cobija rosita y con gran lazo, es como Amelia y su esposo mostraron a la pequeñita que lleva por nombre Vail Horford Vega.

En la publicación la sobrina del merenguero Juan Luis Guerra, informó que la niña nació el 26 de noviembre, como un regalo de Dios para hacerle compañía a sus otros 5 hermanos llamados Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.

Palabras de una madre feliz

"Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor, todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción, te amo chiquita mía", escribió Vega en su perfil.

La pareja se casó en el año 2011 en República Dominica, desde entonces viven una historia increíble de amor y felicidad en Estados Unidos.

Fue en julio de este 2025 que la también cantante posteó la noticia de su sexto embarazo, recibiendo comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores por el crecimiento de su familia.

“Dios nos bendice una vez más, nuestra familia crece y nuestro corazón se expande con un Horford - Vega", así anunció la noticia.