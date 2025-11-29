MLB: Jardinero de los Yankees de Nueva York tiene estos números en LIDOM

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York son uno de los temas más electrizantes del momento en Grandes Ligas por lo que se espera que hagan en esta agencia libre de cara al 2026. Mientras tanto, uno de sus jardineros y más jóvenes talentos, Jasson Domínguez, está viendo acción en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana con los Leones del Escogido.

El pelotero de 22 años ha generado muchas expectativas por su participación en el circuito invernal tras lo que fue su primera temporada completa con el conjunto neoyorquino en la Gran Carpa, pero sus números actuales reflejan lo que se espera de él.

Jasson Domínguez y sus números en Lidom

Antes de la jornada de este sábado 29 de noviembre, Domínguez acumula 6 hits en 35 turnos, para un promedio de .171. Su producción global se complementa con un OPS de .507, indicador que resume las dificultades que ha enfrentado en encontrar consistencia en el plato.

Aunque sus estadísticas no reflejan el talento que lo ha convertido en una de las principales promesas dominicanas en el béisbol dominicano, debe comenzar a encontrar su mejor estado de forma para convertirse no solo en una pieza clave para los Leones, sino en un verdadero dolor de cabeza para los rivales.

El rendimiento ofensivo del joven patrullero ha sido objeto de atención tanto de los fanáticos de Nueva York, tomando en consideración que podría estar ocupando un rol fundamental en la planificación de la franquicia para el futuro cercano.

Finalmente, Jasson Domínguez debe mejorar lo antes posible para demostrar que puede ser uno de los mejores jugadores de la liga dominicana y una de las futuras estrellas dentro del mejor béisbol del mundo.