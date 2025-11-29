¡Sorpresa en Gulfstream! Potro de $12.000 vence al ejemplar más caro de la carrera

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de carreras se desarrolla en el recinto de Hallandale Beach, Florida, como parte de la continuación del Championship Meet. La acción se centra en el óvalo de Gulfstream Park con una programación de once competencias que incluye dos pruebas de stakes.

El mundo de las carreras de caballos a menudo demuestra ser impredecible. Si bien la lógica sugiere que un ejemplar de alto costo tiene mayores probabilidades de victoria, en muchos casos, los resultados contradicen esta expectativa.

La Sorpresa de la Tercera Carrera: Gulfstream Park Sábado

La tarde de este sábado ofreció un digno ejemplo de esta realidad. El suceso tuvo lugar en la tercera carrera, disputada en la pista de arena sobre 1.200 metros con una nómina integrada por ejemplares de dos años (el número dos, único corredor previo, fue retirado).

Por el puesto de pista uno se presentó el ejemplar Treptow, un hijo de Good Magic en Auntie Martha por War Pass. Conducido por Miguel Ángel Vásquez, este potro fue la sensación en la subasta de Yearlings de Saratoga 2024, donde alcanzó un costo de $850.000, llevándose el favoritismo de la afición.

Global Aviator Cierra la Boca de la Lógica

Sin embargo, el guion de la carrera no estaba escrito. El ejemplar Global Aviator, a pesar de partir mal, protagonizó un emocionante desarrollo. Con la monta de Joel Bravo, se lanzó en un cabeza a cabeza con el costoso favorito en la recta final, para lograr derrotarlo por medio cuerpo. El tiempo final de Global Aviator en el recorrido fue de 1:10.71.

El ganador, un hijo de Global Campaign en Frisco Girl, representa un caso totalmente opuesto en términos de inversión. Su costo en la subasta de Kentucky del año pasado fue de apenas $12.000.

El pupilo del Stud “Special Aviators Llc” ofreció excelentes dividendos en taquilla: $6.60 a ganador, $2.60 a place y $2.40 a show. El triunfo de Global Aviator confirma que, en el turf, la pasión y el rendimiento superan con frecuencia la magnitud de la inversión.