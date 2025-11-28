Laura Bozzo salta de alegría al conocer a Yailin “La Más Viral”

Suscríbete a nuestros canales

Tras culminar ‘La Casa de Alofoke 2’, la presentadora peruana, Laura Bozzo cumplió su sueño de conocer a Yailin “La Más Viral”, un momento que esperó por mucho tiempo y del cual no pudo ocultar su fanatismo.

Frente a frente estuvieron ambas personalidades, pero sin duda la emoción de la conductora sobresalió en el dichoso encuentro. Laura se volvió “loca” al ver a la cantante dominicana y conocerla después de tanto tiempo.

Es de extrañarse que ambas figuras no se hayan cruzado, pero ‘La Casa de Alofoke’ lo hizo posible en su segunda temporada, la cual contó con la presencia temporal de Bozzo, quien ingresó previo a su final.

Laura Bozzo una fanática de Yailin “La Más Viral”

Un video que circula en redes sociales se aprecian los gritos de Laura Bozzo al ver a Yailin “La Más Viral” y fueron más intensos cuando la intérprete de “Silla” movió sus caderas.

“Auxilio estoy con Yailin La Más Viral”, expresó. Tiempo más tarde se viralizó una fotografía de ambas, publicada en la cuenta oficial de la peruana.

“Dominicana muero por conocer a Cata la hija de Yailin tan bella”, escribió para destacar su ilusión de conocer a la también hija de Anuel AA.