Farándula

Laura Bozzo salta de alegría al conocer a Yailin “La Más Viral”

Por

Kleimar Reina
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 06:45 pm

Luego de finalizar ‘La Casa de Alofoke 2’, ambas figuras tuvieron su momento juntas 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Tras culminar ‘La Casa de Alofoke 2’, la presentadora peruana, Laura Bozzo cumplió su sueño de conocer a Yailin “La Más Viral”, un momento que esperó por mucho tiempo y del cual no pudo ocultar su fanatismo.

Frente a frente estuvieron ambas personalidades, pero sin duda la emoción de la conductora sobresalió en el dichoso encuentro. Laura se volvió “loca” al ver a la cantante dominicana y conocerla después de tanto tiempo.

Es de extrañarse que ambas figuras no se hayan cruzado, pero ‘La Casa de Alofoke’ lo hizo posible en su segunda temporada, la cual contó con la presencia temporal de Bozzo, quien ingresó previo a su final.

Laura Bozzo una fanática de Yailin “La Más Viral”

Un video que circula en redes sociales se aprecian los gritos de Laura Bozzo al ver a Yailin “La Más Viral” y fueron más intensos cuando la intérprete de “Silla” movió sus caderas.

“Auxilio estoy con Yailin La Más Viral”, expresó. Tiempo más tarde se viralizó una fotografía de ambas, publicada en la cuenta oficial de la peruana.

“Dominicana muero por conocer a Cata la hija de Yailin tan bella”, escribió para destacar su ilusión de conocer a la también hija de Anuel AA.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Gulfstream Park
Viernes 28 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula