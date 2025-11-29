“Sin senos sí hay paraíso” regresa a la gran pantalla ¡Confirmado!

Suscríbete a nuestros canales

Una de las series más aclamadas de los últimos años, “Sin senos sí hay paraíso” regresa luego de tres temporadas, según confirmó el actor colombiano Gregorio Pernía.

En una entrevista reveladora para el programa ‘Hoy Día’ de la cadena Telemundo, el carismático actor que dio vida al “Titi” contó con gran emoción que la historia continúa y sus grabaciones inician en enero de 2026.

Gregorio Pernía ya tiene en sus manos 13 capítulos en los cuales estará presente encarnando al enigmático personaje que se ha convertido en uno de los favoritos del público.

“Ayer llegaron 13 capítulos de Sin senos sí hay paraíso. Empezamos a grabar el 7 de enero, si Dios quiere”, comentó.

Sin embargo, confesó que no tiene idea de la trama, pero prometió que la historia atrapará a todos como lo ha hecho durante años. “No sé nada de la historia, me toca leerlos”, dijo.

“Sin senos sí hay paraíso” un fenómeno en la televisión

Esta producción internacional es una secuela de la emblemática telenovela colombiana “Sin tet@S sí hay paraíso”, para este nuevo comienzo de la obra le dan continuidad a los míticos personajes, conservando algunos actores de la original e incorporando nuevos.

La página web de Telemundo recuerdan que la telenovela “comienza cuando Hilda Santana (Catherine Siachoque), que está embarazada, recibe la noticia de la muerte de su hija Catalina Santana (Carmen Villalobos), enviándola a un parto prematuro con su segunda hija, Catalina Marín (Carolina Gaitán). Cuando nace Catalina (Carolina Gaitán), su padre Albeiro Marín (Fabián Ríos) y la madre Hilda Santana temen que comparta el destino de su difunta hermana mayor, ya que muchas de las jóvenes de su vecindario históricamente se han involucrado con la prostitución y el crimen organizado”.