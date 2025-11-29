MLB: As de los Phillies apunta a su regreso en mayo del 2026

Suscríbete a nuestros canales

En un panorama de incertidumbre para la rotación de los Phillies de Philadelphia, el presidente de operaciones de beisbol Dave Dombrowski confirmó que Zack Wheeler, estrella de 35 años, podría retomar el montículo a finales de mayo de 2026. Esta proyección surge tras la cirugía exitosa por síndrome de salida torácica venoso (TOS), realizada en septiembre de 2025, que interrumpió su temporada en agosto.

El diagnóstico que acabó con su temporada 2025

Zack Wheeler, con un historial élite de 113 victorias y efectividad de 3.28 en 11 temporadas, enfrentó un revés drástico en agosto de 2025 al ser diagnosticado con TOS venoso, una condición rara que comprime una vena y genera coágulos. La cirugía de descompresión, que incluyó la extracción de una costilla, puso fin a su campaña y activó un reloj de recuperación de seis a ocho meses, confirmado por Dombrowski en octubre.

Dombrowski explicó en octubre que el tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho meses, lo que sitúa el regreso de Wheeler en la última semana de mayo. El lanzador, que cumplirá 36 años en esas fechas, continuará con su programa de ramp-up durante los entrenamientos primaverales, pero todo indica que no estará disponible para el Día Inaugural. La gran incógnita es si podrá recuperar la potencia y consistencia que lo caracterizaban antes de la operación.

Progreso sin dolores, pero sin garantías

Reportes médicos destacan que Wheeler "no siente dolor" postoperatorio y ya inició rehabilitación, lo que alimenta esperanzas de un retorno pleno. Sin embargo, la pregunta central radica en si su arsenal frontal (velocidad élite y comando preciso) revivirá al nivel pre-cirugía durante sesiones de bullpen primaveral y rehab.

La posible salida de Ranger Suárez agrava la crisis

Con Wheeler fuera al menos los dos primeros meses, la posible partida de Ranger Suárez como agente libre complica el panorama. Suárez, quien expresó deseo de quedarse en Filadelfia enfrenta un 2026 crucial para probar durabilidad tras lesiones. Su ausencia abriría un hueco que Dombrowski debe cubrir en un roster ya probado por lesiones en 2025.