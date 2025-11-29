Lidom: Se vacían las bancas en un duelo de alta tensión entre Toros del Este y Gigantes del Cibao

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente competitivo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) vivió otra noche de tensión el pasado viernes 28 de noviembre de 2025, cuando un bolazo en la parte alta de la novena entrada desencadenó disturbios que obligaron a vaciar ambas bancas y generaron miles de comentarios en las redes sociales.

En el encuentro, disputado en el estadio Julián Javier entre los Toros del Este y los Gigantes del Cibao, no solo se fabricó una alta cantidad de carreras, sino que se vivieron diversos momentos de tensión entre estas dos organizaciones.

Pero sin duda, el momento más crítico se dio en el noveno episodio cuando los Gigantes dominaban contundentemente el marcador 12-3, respaldados por una ofensiva que explotó desde las primeras entradas.

Sin embargo, el lanzamiento que golpeó al bateador de los Toros encendió los ánimos y llevó a una confrontación que detuvo el juego por varios minutos. Aunque no se registraron agresiones mayores, la tensión fue evidente en el terreno y requirió la intervención de árbitros, seguridad y directivos de ambos conjuntos para evitar que el altercado pasara a mayores.

Tensión entre Toros y Gigantes

Este nuevo incidente revive el debate sobre el aumento de los roces en la actual temporada de LIDOM, una campaña marcada por la intensidad competitiva y choques directos entre equipos que buscan escalar en la tabla.

La directiva de la liga podría evaluar posibles sanciones tras revisar los reportes arbitrales, una medida que suele aplicarse para garantizar la disciplina y preservar el espectáculo. Además, estas dos franquicias se van a volver a enfrentar este sábado 29 de noviembre.

A pesar de la controversia, el enfoque deportivo del juego no pasó desapercibido. Los Gigantes mostraron un desempeño ofensivo sólido y un pitcheo oportuno que les aseguró una victoria amplia.

Para los Toros, en cambio, la derrota y el incidente final dejan un sabor amargo en un partido que se complicó desde temprano. Pero tienen una nueva oportunidad de demostrar que cuentan con lo necesario para ganar la mayor cantidad de juegos posibles en esta campaña regular.

Finalmente, esta situación añade un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambas franquicias, y se espera que este próximo enfrentamiento tenga una motivación extra para cada uno de los peloteros que salgan al terreno en esta Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.