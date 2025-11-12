El fantasma de la suspensión: Corte eléctrico a punto de posponer dos compromisos en LIDOM

Suscríbete a nuestros canales

Un corte generalizado de electricidad en República Dominicana estuvo a punto de poner en riesgo la jornada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) programada para este martes. La falla del servicio afectó directamente a los dos principales escenarios: el Estadio Quisqueya Juan Marichal en Santo Domingo y el Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros.

La posible suspensión de la jornada habría complicado aún más el calendario competitivo, el cual ya acumula cerca de 20 juegos pospuestos debido a las lluvias. Entre esos aplazamientos se encuentra un partido inconcluso entre Escogido y Gigantes en San Francisco de Macorís, que deberá reanudarse por una falla eléctrica previa en una de las torres.

Retraso forzado en Santo Domingo y Santiago

Según informes de medios locales, a pocos minutos para el inicio de los compromisos el servicio de electricidad fue finalmente restablecido. Sin embargo, el corte obligó a los cuerpos arbitrales a retrasar la hora del playball para permitir el calentamiento adecuado de los jugadores.

La falta de electricidad había impedido la activación de las operaciones técnicas, lumínicas y de transmisión en ambos parques, lo que mantuvo en vilo los encuentros.

Los partidos en riesgo eran:

Santo Domingo: Tigres del Licey vs. Leones del Escogido (Clásico de la Capital).

Santiago: Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao.

La Romana se salva del corte

El único estadio que no sufrió retrasos ni interrupciones fue el Estadio Francisco A. Micheli en La Romana, donde los Toros del Este recibieron a las Estrellas Orientales. Esta instalación se mantuvo operativa gracias a que posee una fuente de energía independiente, suministrada por Central Romana Corporation.