¿A qué equipo iría Munetaka Murakami en las Grandes Ligas?

Entre las principales estrellas que tiene la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB), se encuentra Munetaka Murakami, quien ha registrado hitos como la mayor cantidad de cuadrangulares en una misma temporada (56 en 2022) y un promedio de .270 en ocho temporadas.

Ahora, abandona a los Tokyo Yakult Swallows al ser considerado en el sistema de traspasos, algo que llamó la atención de distintos equipos de Grandes Ligas, que se encuentran negociando con él.

Los treinta equipos tienen cuarenta y cinco días para negociar con el jugador, quien fue campeón con la selección japonesa del Clásico Mundial de Beisbol de 2023. De acuerdo a distintas casas de apuestas, los Padres de San Diego y los Medias Rojas de Boston serían sus destinos más probables con una cuota de +550.

Los Dodgers vuelven a atacar

Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles no se darían por vencidos y buscarían incorporarlo a sus filas. Los actuales bicampeones cuentan ya con japoneses de la talla de Shohei Ohtani, Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto.

La intención de los californianos es buscar un reemplazo a Max Muncy en la tercera base, rol que ocupa el nipón. Si bien el antesalista norteamericano renovó su contrato por un año más, Murakami podría servir como relevo de cara a próximas campañas.

Otros pretendientes

Asimismo, los Yankees de Nueva York, Gigantes de San Francisco y Mets de Nueva York se encuentran también en la puja. Especialmente, 'Los Mulos del Bronx' esperan hacerse con sus servicios y dar un golpe sobre la mesa tras varias temporadas mostrando mal rendimiento.

¿Qué pasa si no llegan ofertas?

La NPB establece cuarenta y cinco días para que un jugador considerado en el sistema de traspasos reciba una oferta del extranjero. En caso contrario, deberá volver a los Tokyo Yakult Swallows.

En este sentido, no estaría disponible para alguna organización de las Grandes Ligas hasta la siguiente temporada baja en el beisbol profesional japonés, por lo que los equipos de MLB deberán trabajar rápido en sus propuestas.