Conoce las estrellas de NPB y KBO que podrían sacudir la MLB en 2026

El béisbol de Grandes Ligas (MLB) se prepara para una de las agencias libres internacionales más electrizantes de los últimos años. Tras la llegada de figuras históricas como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, el invierno de 2025-2026 promete una nueva oleada de talento proveniente de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) y la Organización de Béisbol de Corea (KBO).

Equipos de la MLB están siguiendo de cerca a bateadores de poder y lanzadores élite, muchos de los cuales estarán disponibles por primera vez a través del sistema de posta o como agentes libres internacionales plenos.

Poder ofensivo japonés

El principal foco de atención recae en dos estelares toleteros de la NPB, ambos con potencial de impacto inmediato en la Gran Carpa:

1. Kazuma Okamoto (1B/3B) - El gigante de Yomiuri

Disponibilidad: Sistema de Posta.

Sistema de Posta. Perfil: Bateador derecho de 29 años, seis veces All-Star y un consistente cañonero de 30+ jonrones. Los Yomiuri Giants (los "Yankees" de Japón) han autorizado su salida, un hecho sin precedentes para una estrella en su mejor momento.

Interés MLB: Equipos que busquen mejorar la esquina caliente, como los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit, se perfilan como fuertes contendientes para asegurar sus servicios.

2. Munetaka Murakami (1B/3B) - El Poseedor del récord

Disponibilidad: Sistema de Posta.

Sistema de Posta. Perfil: Bateador zurdo de tan solo 26 años, posee el récord japonés de jonrones en una temporada (56 en 2022). Es el reflejo inverso de Okamoto: más joven y con mayor poder natural.

Interés MLB: Filadelfia (como 3B o BD) y los Marineros de Seattle (como 1B, en caso de no retener a Josh Naylor) son posibles destinos para el poderoso japonés.

El repunte del pitcheo asiático

La clase de lanzadores también presenta nombres atractivos, tanto desde Japón como desde Corea.

Tatsuya Imai (LD, NPB)

Disponibilidad: Altamente probable por sistema de posta.

Altamente probable por sistema de posta. Perfil: Diestro de 27 años, con una recta que roza las 95 mph y un slider dominante. Su perfil es comparable al del as Kodai Senga. Viene de otra temporada All-Star en NPB.

Interés MLB: Los Gigantes de San Francisco están entre los equipos que ya lo han seguido de cerca.

Cody Ponce (LD, KBO) - La Revelación Coreana

Disponibilidad: Agente Libre Internacional.

Agente Libre Internacional. Perfil: Exlanzador de MLB que renació en Corea con una campaña histórica: récord de 17-1, efectividad líder de 1.89 y 252 ponches en la KBO .

Impacto: Es la principal figura de la KBO a MLB este invierno y se espera que reciba un contrato de Grandes Ligas como abridor, siguiendo el camino de éxito de Merrill Kelly.

Otras figuras clave del mercado internacional 2026

Más allá de los nombres principales, el mercado de talentos asiáticos se completa con varias figuras de alto calibre. Desde la KBO, destaca el antesalista/segunda base Sung-Mun Song (29 años), con excelentes números ofensivos (.917 OPS), cuya solicitud de traspaso ha sido aprobada por los Kiwoom Heroes. Junto a él, el lanzador derecho Drew Anderson (32 años) se presenta como una opción sólida para las rotaciones de MLB, tras terminar segundo en ponches en KBO (245 K). Por otro lado, la NPB podría ver la salida del diestro Kona Takahashi (29 años), quien finalmente busca cumplir su deseo de ser traspasado, aunque su valor se redujo tras un decepcionante año, y del experimentado Kohei Arihara (33 años). Arihara, un ex-Ranger y ahora Agente Libre Internacional pleno, ofrece un brazo consistente en la rotación de los SoftBank Hawks sin que su club reciba compensación.

El mercado de Agencia Libre 2025-2026 en MLB estará marcado por el talento importado de Asia. La capacidad de estos jugadores para adaptarse y mantener su producción será clave para el éxito de las franquicias de las Grandes Ligas que decidan invertir en las estrellas de NPB y KBO.