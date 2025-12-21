LVBP: Diego Velásquez no pierde su enfoque para ser determinante con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tienen un futuro brillante con sus prospectos, y parte de eso se está viendo en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Uno de esos jóvenes peloteros que prometen dar mucho de qué hablar es Diego Velásquez, quien vive su segunda zafra con la Nave.

Por más oportunidades con Magallanes

Para esta jornada del domingo, la Nave mide fuerzas por última vez en la zafra contra Leones del Caracas. En un compromiso tan importante como este, el oriundo de Maracay atendió a los medios de prensa en el Estadio Monumental para tocar varios temas, entre esos la clave de su rutina y cómo ha sido su año a nivel profesional.

"Sigo siendo la misma persona que va a buscar ganar todo el tiempo. Siempre he estado enfocado en hacer mi rutina, y cuando uno tiene su rutina las cosas siempre salen bien", comentó.

Diego Velásquez, quien hace vida en las sucursales de los Gigantes de San Francisco, vivió un 2025 pletórico en Ligas Menores, y todo ese conocimiento adquirido lo ha aplicado en sus juegos con Navegantes del Magallanes.

"Este año fue de bastante aprendizaje, porque tomé muchos turnos. La organización (Gigantes de San Francisco) me dijo que me mantuviera tranquilo en el plato, y pude lograr una racha histórica de conectar 320 hits en tres temporadas seguidas. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado", señaló.

Hasta la fecha, el infielder de 22 años de edad ha jugado en siete encuentros del torneo venezolano, y en 22 turnos ha disparado ocho imparables, con dos dobles, un triple, cuatro carreras impulsadas y seis carreras anotadas.