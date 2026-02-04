Bajo la lupa: Entérate de los ejemplares con los que Riccardo D’Angelo planea ganar la sexta reunión de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El ascenso de Riccardo D’Angelo a la cúspide de la estadística responde a una planificación milimétrica.

Sin ceder un ápice de terreno frente a sus competidores, el preparador logró quebrar el empate que mantenía en la tabla para erigirse como el líder solitario de este primer meeting de la temporada.

Su efectividad en el herraje y la condición atlética de sus ejemplares confirman que su dominio es fruto de una metodología implacable.

Entrevista en vivo: Reunión 06 Riccardo D'Angelo La Rinconada

Para este domingo ocho de febrero, D’Angelo acude a la arena de La Rinconada con cinco ejemplares para la reunión número 06; de ellos, cuatro se verá acción en las pruebas no válidas, mientras que el último se integrará en la nómina del 5y6 Nacional.

Durante la jornada de ajustes de este miércoles, el conocido “Rey de la efectividad” manifestó su optimismo al equipo de Meridiano Web. En una amena conversación, analizó las potencialidades y la condición física-atlética de sus presentados para esta sexta reunión de la temporada.

Entrenador Ricky muchas gracias por conceder la entrevista. El primero en participar es con Prince Cheraf un ejemplar, con la monta de Francisco Quevedo.

-Un caballo que va nuevamente a los tiros de aliento. Él va a una prueba bastante pareja, bastante complicada pero este caballo va bastante beneficiado para el Handicap. Un caballo que pudiera ser la auténtica sorpresa, pues tiene una fuerte atropellada y puede aprovechar una posible pelea que se le presenta en esta competencia.

Para la segunda competencia presenta al potro importado Big Hurricane (USA) que reaparece luego de 168 días sin correr y se estrena en su cuadra.

-Sí, un caballo que reaparece. Se espera una gran expectativa con este ejemplar. Lo ha hecho muy bien en cancha. Reaparece en un lote bastante discreto y considero que este caballo indudablemente estará decidiendo esta carrera.

En tercera carrera ensillará a la yegua Macarena que repite la monta del jockey Yoelbis González.

-Una yegua que viene de un gran segundo lugar en su última carrera con su jockey Yoelbis González. Esta yegua viene trabajando paulatinamente y es una yegua que, por su condición que atraviesa será de las grandes favoritas.

Otro ejemplar para el ciclo no válido será Rey Joaquín para la cuarta del programa, montado por Jhonathan Aray que reaparece luego de 70 días y se estrena en su cuadra.

-Sí, es un caballo que vuelve a las distancias intermedias, 1.300 metros donde se ha visto bastante bien y ha ganado de manera solvente. Se mantiene en excelente condición e indudablemente estará decidiendo.

5y6 nacional: La Rinconada

Por último, en la condicional especial para yeguas a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 carrera de los acumulados la doble coronada Eterna Amanda que reaparece luego de 147 días y vuelve a su cuadra.

-Una yegua que tiene muy buenos trabajos para esta prueba. El lote es bastante parejo, y esperamos una buena reaparecida de esta yegua Eterna Amanda.