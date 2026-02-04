Magallanes se refuerza para la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el inicio de la Serie de las Américas 2026 en Caracas y La Guaira ha alcanzado su punto máximo. El equipo de Venezuela, que tendrá como columna vertebral a la nómina de los Navegantes del Magallanes tras su reciente paso por la Serie Final de la LVBP, ha confirmado un grupo de refuerzos de lujo que prometen convertir a la escuadra anfitriona en el rival a vencer del certamen continental.

Bajo la dirección de César Izturis, quien asume el mando en sustitución de Yadier Molina ante las restricciones de MLB, la representación venezolana ha apostado por la experiencia y el ritmo competitivo. La estructura del equipo se apoya en los hombres que llevaron a la Nave Turca a disputar el título invernal, pero la gerencia no ha escatimado en sumar piezas claves de otros conjuntos del circuito rentado para profundizar el roster.

Entre las incorporaciones más destacadas resalta el nombre de Silvino Bracho. El estelar cerrador zuliano, recientemente galardonado como "Cerrador del Año", llega para blindar las entradas finales del bullpen criollo.

Los nuevos bates de Venezuela

El lineup nacional también recibirá una inyección de poder y polivalencia. Hernán Pérez, uno de los jugadores más completos del Caribe y quien viene de su mejor temporada en la LVBP donde ganó los premios al Productor del Año y Regreso del Año, se suma para aportar su capacidad de jugar múltiples posiciones y su probado bateo en postemporada. Junto a él, Aldrem Corredor aterriza en la convocatoria para aportar su cuota de fuerza necesaria. También se unirán a los filibusteros los lanzadores Edward Colina, Yorvin Pantoja y Emilio Vargas.

El camino al título en casa

La Serie de las Américas 2026, que se disputará del 5 al 13 de febrero, presenta un formato de "todos contra todos" entre siete naciones: Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Con el debut pautado ante Panamá en la jornada inaugural, el equipo venezolano busca aprovechar la localía en los escenarios de La Rinconada y Macuto.