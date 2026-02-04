LVBP: Eugenio Suárez luce poderoso con esta increíble marca entre peloteros latinos

Suscríbete a nuestros canales

Los Rojos de Cincinnati alcanzaron un acuerdo de un año con Eugenio Suárez para esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, la cual apunta a ser muy prometedora para ambas partes. Como muchos recordarán, el de Ciudad Piar vivió uno de sus mejores años en el Big Show con dicho uniforme en 2019, algo que seguramente querrá repetir.

Geno, el rey de los jonrones entre los latinos

Geno ha demostrado a lo largo de su carrera profesional consistencia y poder, dos cualidades que se ven en muy pocos peloteros de élite. Y es que por algo se trata del pelotero venezolano con la mejor marca de jonrones en una zafra con 49, la cual consiguió tanto en 2019 como en 2025.

Pero sus hazañas no se limitan solo entre criollos. Justamente, iniciará la venidera temporada 2026 con la cifra más alta de cuadrangulares de un pelotero latinoamericano en las últimas siete campañas, con un total de 227.

Durante ese periodo de tiempo, Eugenio Suárez conectó 49 batazos de vuelta completa en 2019 y 2025; 15 en 2020; 31 en 2021 y 2022; 22 en 2023; y 30 en 2024. En promedio son 32 jonrones por temporada, lo que se traduce en una fuerza tan descomunal que ya genera respeto entre los distintos equipos de la MLB.