Clara Vegas Goetz se impondrá en la Semana de la Moda de Nueva York

La Miss Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz conquistó otro logro en su carrera como modelo al ser confirmada como parte de la Semana de la Moda de Nueva York.

Bajo el sello del diseñador Raúl Peñaranda, la mirandina se impondrá con su estatura de más 1.80 metros en uno de los escenarios más emblemáticos de la moda en el mundo. La noticia fue confirmada en una publicación del confeccionista.

Clara Vegas se presentará en la Semana de la Moda de Nueva York el próximo 16 de febrero en el Rockefeller Plaza en el evento “Bolero Night” a las 12:00 pm, hora local. En su cuenta oficial de Instagram, la reina de belleza ha manifestado su emoción por estar en las pasarelas de Nueva York.

Para la joven de 24 años es una oportunidad única como en su carrera como modelo para proyectarse y vender su imagen rumbo al Miss Universo 2026 que se llevará a cabo en Puerto Rico.

En los próximos días, la representante del estado Miranda en el Miss Venezuela 2025 estará viajando a Estados Unidos para prepararse en su desfile.

En la página del Consejo de Diseñadores de Moda de América publicó el calendario de los desfiles y el tiempo de duración de cada uno.

¡Clara Vegas Goetz en ascenso!

Desde la participación de Clara Vegas Goetz en el certamen nacional ha sido transparente con sueño de ser actriz, esto ha ido de la mano con su carrera en el modelaje. Por ello, esta primera participación en un evento internacional es el comienzo de lo que está por venir para la criolla.

De igual manera, en su estancia en Londres, la Miss Venezuela incursionó en el tetro local, y como muestra de su talento a compartido escenas con sus seguidores en redes sociales.