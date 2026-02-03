LVBP: Carlos Sepúlveda también se siente parte del título del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Casi a finales del Round Robin, los Navegantes del Magallanes sumaron al roster a un pelotero que llegó bajo perfil, pero que con el pasar de las jornadas se ganó el respeto de sus compañeros y de la fanaticada a través de su rendimiento. Por supuesto que estamos hablando de Carlos Sepúlveda.

Sepúlveda presume el título del Magallanes

En lo que respecta a la final 2025-2026 de la LVBP, el mexicano se adueñó del campocorto del equipo gracias a su increíble defensa y su oportuno bate. Sin embargo, su participación fue únicamente por cuatro juegos, ya que los Tomateros de Culiacán lo tomaron como refuerzo para la Serie del Caribe 2026.

A pesar de eso, Carlos Sepúlveda dejó su enorme huella dentro de la institución por su profesionalismo, y parte del título que alzó Magallanes el pasado lunes también cuenta con mérito de su parte.

"Viví un sueño allá. Fue algo extremadamente bueno para mí vivir todo eso con mis compañeros, con el staff, con la fanaticada. El beisbol es muy intenso en Venezuela", señaló en una reciente entrevista.

Luego complementó: "Magallanes es uno de los mejores equipos de Venezuela, sino el mejor. Muy contento y emocionado de vivir la experiencia".

Asimismo, el infielder también aprovechó para dar su opinión sobre su experiencia con el manager Yadier Molina, quien le brindó la confianza de ser un pelotero fijo de su lineup.

"Yadier (Molina) es un líder en toda la extensión de la palabra. Es alguien que defiende a sus jugadores. Ya yo lo admiraba como pelotero, y ahora como manager aun más", finalizó.