¡Directo a la foto! Reaparece el purasangre que siempre rinde al máximo tras un descanso en La Rinconada

En la octava competencia del programa, tercera válida del 5y6, surge un nombre que nadie debe subestimar para las jugadas exóticas: Miketyson. Este veterano castaño de ocho años regresa a la acción tras un paréntesis de 112 días fuera de la arena de Coche, factor que lo convierte en un ejemplar de cuidado para el cierre de las apuestas.

5y6 nacional: La Rinconada Reunión 06 Carreras

El pupilo de José Sánchez posee una extensa hoja de servicios con 42 actuaciones y cinco victorias en su historial. Un factor determinante para los analistas es su notable capacidad de respuesta tras los periodos de descanso; el veterano suele regresar en condiciones óptimas, lo cual lo convierte en un rival sumamente difícil de doblegar en cada uno de sus retornos a la pista.

Su última presentación tuvo lugar el pasado 19 de octubre, fecha en la que cumplió una actuación destacada bajo las órdenes del jinete Robert Capriles. En dicha oportunidad, Miketyson a pesar de irse de manos en la partida escoltó desde la segunda posición al rendidor Gran Pepe, para sí demostrar que aún mantiene la garra necesaria para figurar en los lotes de jerarquía de La Rinconada. A pesar de los 112 días de inactividad, su historial invita a no dejarlo fuera de ninguna combinación.

Como dato relevante, esta competencia representa la primera oportunidad del año en la que el jinete Capriles y el entrenador José Sánchez unen esfuerzos. Existe una alta expectativa en torno a esta alianza, la cual proyecta un inicio de temporada victorioso para ambos profesionales.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Ene 10 K. Briceño E/S 15,3 29,2 41,3 (600) 54,3 2p 68,4/ cómodo con remate de 12,1.

Ene 17 K. Briceño E/S 14,1 27,2 39,3 51,3 (800) 66/80,3//97,3/// muy cómodo todo el trayecto con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.