El debut de la semana: La potra que busca honrar el legado de Constructor White este domingo en La Rinconada

El primer meeting de la temporada 2026 en el óvalo de La Rinconada avanza con rotundo éxito. Este domingo 8 de febrero, la emoción hípica regresa con la sexta reunión del año, presentando una atractiva cartelera de 11 competencias. El plato fuerte incluirá una Condicional Especial, la cual formará parte del tradicional juego del 5y6 Nacional, lo que promete grandes dividendos para la afición.

La Rinconada: Debutantes Carreras Datos

La tercera competencia del programa, fuera del bloque de las válidas, tiene su partida pautada para las 2:15 de la tarde. Esta prueba, reservada para yeguas de tres años (nacionales e importadas) debutantes o no ganadoras, destaca por una atractiva premiación especial de $33.800.

En una nómina de siete aspirantes, el entrenador Gabriel Márquez presenta a una potra que acapara la atención en su debut sobre la arena caraqueña. Se trata de Katalina, una alazana que lucirá el número dos en su gualdrapa y contará con la conducción del experimentado jinete Johan Aranguren, bajo las sedas del Stud "29Negro".

Nacida y criada en el Haras Urama, Katalina es fruto del cruce entre el recordado padrillo Constructor White y la matrona Grand Gladys por Trappe Shot.

A pesar de su desaparición física, el legado de Constructor White permanece vigente en la pista. El semental cuenta con una destacada lista de ganadores en su haber, entre los que sobresalen nombres como Lemon White, Winter Wonderland, Mo Cuishle, Magical Song, Fantastic Shot, Peterose y Gabo White. Por su origen y conexiones, Katalina surge como una de las candidatas hacer un buen papel en la jornada dominical.

El trabajo más reciente de esta alazán debutante en la arena caraqueña fue realizado el pasado 30 de enero en silla desde el aparato con el jinete Reniel Rondon: 26,1 38,2 50,3 (800) contenida y bien +2c More Than Galileo con remate de 12,1.