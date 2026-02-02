Jornada dorada para Capriles: Cuatro fotos que lo colocan en la cima del meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

¡El éxito no se detiene en el óvalo de Coche! La quinta reunión del 2026 confirmó el excelente momento que vive nuestra hípica. A pesar de ser una jornada de carreras comunes, la emoción se mantuvo al máximo y los favoritos del público no defraudaron, lo que brindó alegría a toda la fanaticada.

El 5y6 nacional imparable: Recaudación La Rinconada

El 5y6, pilar fundamental de la hípica venezolana, confirmó una vez más su extraordinario poder de convocatoria. La recaudación de este domingo se posiciona como la más alta en lo que va de 2026, con un total de Bs 259.407.010,00 repartidos entre los cuadros que lograron acertar "el juego de las mayorías".

De un viaje al liderato: Robert Capriles

El protagonismo de la jornada recayó en Robert Capriles, quien dictó cátedra sobre el sillín. Al ganar cuatro de las siete carreras en las que participó, Capriles selló una efectividad del 57%, consolidándose como el profesional más dominante del programa.

La ruta hacia la victoria inició desde la misma primera carrera de la tarde por intermedio de la importada I’m in the Mood en yunta con el trainer Humberto Correia, capaz de agenciar un crono de 66 para la distancia de 1.100 metros.

Para el 5y6 nacional, en la segunda válida llevo al triunfo a la pupila de Carlos Luis Uzcátegui, Etna’s Napper en recorrido de 1.400 metros y tiempo final de 86,2.

Capriles no bajó la guardia y responde con la línea nacional Juan Valdez que gana con total facilidad a pesar de contratiempos en la partida y de esta forma el caballo importado suma una nueva victoria y la cuarta de manera consecutiva.

El cuarto triunfo también resultó muy significativo ya que luego de un año sin correr, la castaña Kleobule regresa a lo grande y gana con ventaja de 11 cuerpos y un cuarto en el recorrido de 1.100 metros, capaz de agenciar un gran tiempo de 65,2.

Ya cumplida la quinta fecha del primer meeting así van las cosas:

1 Robert Capriles con 7 victorias.

2 Juan Pablo Paoloni, Francisco Quevedo y Félix Márquez con 4 victorias.

3 Johan Aranguren y Omar Rivas con 3 triunfos.

4 Oliver Medina, Jhonathan Aray y Yoelbis González con 2 victorias.

5 Rafael Solano, Álvaro Finol, Franklin Velásquez, Jervis Alvarado, Hemirxon Medina, José Alejandro Rivero, Jaime Lugo Jr., Julio Moncada, Ángel Ybarra, Maykel Rodríguez, Derrick Dellan, Maykor Ibarra y Kelvin Aray con 1 victoria.