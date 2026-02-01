LVBP: José Gómez asume una gran responsabilidad con Magallanes pensando en el título

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes están a ley de un juego de convertirse en los monarcas de la temporada 2025-2026 de la LVBP, algo que podrían concretar este domingo frente a su fiel fanaticada en el Estadio José Bernardo Pérez. Justamente, una de las novedades del lineup de esta tarde se verá en el campocorto con José Gómez.

Siempre listo para ayudar al Magallanes

En lo que respecta a esta final, el manager Yadier Molina optó por el mexicano Carlos Sepúlveda para defender el campocorto, y hasta el juego cuatro no decepcionó en lo absoluto. Sin embargo, su participación con la Nave finalizó el pasado sábado, lo que le abrió las puertas a un José Gómez que no ha parado de trabajar.

"Tuve conversaciones con Mario (Lissón) sobre la partida de (Carlos) Sepúlveda, que es lamentable para el equipo. Pero he estado trabajando para cuando llegara este momento y así dar lo mejor de mí. Incluso Yadier (Molina) me dijo que estuviera ready porque iba a jugar el juego 5", comentó para Meridiano.

Si bien esta será su primera titularidad en esta fase final, el caraqueño destacó por su efectivo bate y enorme defensa entre ronda regular y Round Robin, algo en lo que tienen mucha responsabilidad los consejos de Mario Lissón y Endy Chávez.

"Además del trabajo, también he tenido conversaciones con personas claves dentro del equipo como Endy Chávez y Mario Lissón, que son fundamentales en la organización", apuntó José Gómez.

Luego finalizó: "Personalmente he hablado mucho con Endy y con Mario durante toda la temporada, y eso me ha ayudado bastante. Gracias a Dios se me han dado los resultados".