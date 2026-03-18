Así fue el gol 900 de Lionel Messi y la carrera con Cristiano Ronaldo se aprieta

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Lionel Messi sumó este miércoles 18 de marzo un nuevo capítulo dorado. El astro argentino alcanzó la estratosférica cifra de 900 goles en su carrera profesional, liderando el triunfo parcial del Inter Miami ante Nashville en el marco de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un regreso con sello de leyenda

Tras ausentarse del compromiso liguero del pasado fin de semana en Charlotte para priorizar su estado físico, el capitán de las "Garzas" solo necesitó siete minutos para demostrar su vigencia.

La jugada del récord nació de una conexión europea: el lateral español Sergio Reguilón desbordó por la banda izquierda y sirvió un pase preciso al corazón del área. Messi, con la frialdad que lo caracteriza, encontró un resquicio entre las piernas de su marcador para enviar el balón al fondo de las mallas y desatar la euforia en el Chase Stadium.

El desglose de una cifra inalcanzable

A sus 38 años, el palmarés goleador de Messi se divide en cuatro etapas fundamentales que lo consolidan como uno de los máximos artilleros de la historia del deporte rey:

F.C. Barcelona: 672 goles (el máximo registro en un solo club).

Selección Argentina: 115 goles (líder histórico de la Albiceleste).

Inter Miami: 81 goles (desde su llegada en 2023).

Paris Saint-Germain: 32 goles.

Cristiano Ronald encabeza la lista

Con este tanto de Messi, comenzó este año una nueva carrera de los dos últimos titanes del fútbol mundial, ya que Cristiano Ronaldo lidera la lista de goles oficiales con 965 pero que en el último mes se ha detenido su ruta debido al conflicto bélico con Irán.