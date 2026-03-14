Messi y la barrera de los 900: La leyenda argentina busca otro hito en la MLS

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Lionel Messi tendrá este sábado una segunda oportunidad para alcanzar la mítica cifra de los 900 goles en su carrera. El escenario será el Bank of America Stadium, donde el Inter Miami visitará al Charlotte FC en una nueva jornada de la Major League Baseball (MLS).

El astro argentino se quedó en el umbral de la gloria el pasado sábado tras convertir su tanto número 899 en el triunfo ante el DC United. Aquella anotación, presenciada por más de 72,000 espectadores en el M&T Bank Stadium de Baltimore —hogar de los Ravens de la NFL—, llegó tras una definición clásica del "10": un sutil toque de zurda ante la salida del arquero Sean Johnson.

Con ese gol, Messi alcanzó además las 80 dianas con la camiseta rosa de "Las Garzas", el club donde ha encontrado una segunda juventud competitiva bajo el sol de Florida.

Cifras de leyenda: El desglose del "10"

Desde su mediático aterrizaje en Estados Unidos a mediados de 2023, la producción ofensiva de Messi ha sido determinante para el crecimiento de la franquicia. Sus 80 goles con el Inter Miami se distribuyen de la siguiente manera:

MLS (Temporada regular): 53 goles

53 goles MLS Playoffs: 7 goles

7 goles Leagues Cup: 12 goles

12 goles Copa de Campeones de la Concacaf: 7 goles

7 goles Mundial de Clubes de la FIFA: 1 gol

Esta impresionante cuota goleadora fue el motor que impulsó a Miami a su primer título de liga el pasado diciembre y a la conquista de la Leagues Cup en 2023. A esto se suman sus 672 goles con el FC Barcelona, 32 con el Paris Saint-Germain y las 115 dianas con la Selección de Argentina, con la que planea defender la corona mundial en 2026.

Entre la gestión de Mascherano y el hambre de Messi

Aunque el argentino tuvo su primer intento de llegar a los 900 el pasado miércoles ante el Nashville SC en la Concachampions, el encuentro finalizó sin goles, dejando la resolución de la serie para el próximo miércoles en Fort Lauderdale.

Dada la carga de partidos y la importancia de la vuelta en el torneo continental, el técnico Javier Mascherano podría considerar rotaciones en el once titular para el duelo en Charlotte. Sin embargo, a sus 38 años, Messi sigue mostrando una resistencia física admirable y una "alergia" crónica al descanso, por lo que se espera que lidere el ataque ante una afición que promete llenar las 75,000 localidades del estadio de Carolina del Norte.

El objetivo: La cima de la Conferencia Este

Más allá del récord individual de su capitán, el Inter Miami busca consolidar su buen momento en la liga. Tras dejar atrás el amargo recuerdo de la goleada 3-0 sufrida ante Los Angeles FC en la primera jornada, el equipo busca su tercer triunfo consecutivo para asaltar el liderato de la Conferencia Este.

"El miércoles nos toca un partido muy importante, pero el sábado tenemos que ir allá a un partido complicado y necesitamos hacerlo bien para sacar los tres puntos", advirtió el defensor Gonzalo Luján, quien ha asumido la responsabilidad en la zaga tras la baja por lesión del uruguayo Maxi Falcón.