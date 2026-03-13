¡Cambian su postura! El Real Madrid escucha ofertas por esta figura

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El Real Madrid parece haber llegado a un punto de inflexión con una de sus apuestas más queridas. Según ha revelado recientemente el periodista especializado Matteo Moretto, la directiva blanca ha cambiado su postura respecto a Eduardo Camavinga.

El mediocampista francés, que llegó como una pieza angular del "Madrid del futuro", ya no es considerado intransferible.

¿Cuáles son las razones?

La irregularidad ha sido el principal enemigo del volante galo en las últimas temporadas. A pesar de su innegable talento y despliegue físico, Camavinga no ha logrado dar el salto definitivo hacia la titularidad indiscutible.

Más que todo, ha alternado destellos de genialidad con tramos de poca influencia en el juego bajo las órdenes de tres entrenadores diferentes (Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa).

Su rol ha pasado a ser más de rotación que de protagonista. El nivel sostenido de Fede Valverde y la consolidación de otros perfiles como Aurelien Tchouaméni han dejado al francés en una situación vulnerable.

La Premier toca la puerta

Ahora bien, el Real Madrid no regalará al jugador, pero por primera vez está dispuesto a "escuchar ofertas". Varios gigantes de la Premier League, como el Manchester United y el Liverpool, ya habrían activado sus radares.

La información apunta a que el club buscaría una cifra que supere los 50-60 millones de euros para amortizar su salida y financiar la llegada de nuevos objetivos (con el nombre de Enzo Fernández, Rodri o Vitinha sobrevolando el radar blanco).

Para el Madrid, una venta este verano permitiría obtener una plusvalía interesante por un jugador que termina contrato en 2029, pero que parece haber perdido su "magia" ante los ojos de la cúpula dirigida por Florentino Pérez.