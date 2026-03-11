Federico Valverde se una a esta histórica lista en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La primera parte del juego entre Real Madrid y el Manchester City, por la ida de los octavos de final, tiene tintes históricos más allá del resultado parcial de 3-0. Y es que su gran responsable Federico Valverde acaba de ingresar su nombre en una página histórica de la competición.

El uruguayo firmó un primer tiempo impensado, tras anotar un hat-trick al conjunto ciudadano. Sus goles llegaron como mazazos para los visitantes, primero al 20', 27' y 42'.

A su vez, con estos tantos el charrúa ingresó en un selecto grupo de jugadores que marcaron tres goles en un primer tiempo de un partido de eliminatoria en la UEFA Champions League.

Según las estadísticas de Mister Chip, Valverde se unió a un listado de estrellas de la talla de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Anthony Gordon.

Federico Valverde también hizo historia con el Real Madrid

El merengue también podrá ufanarse a partir de hoy de otro logro ligado a su club, porque se convirtió en el segundo mediocampista de la institución que logra un hat-trick en la Liga de Campeones.

El único que estaba en este apartado en toda la historia del Real Madrid era Pirri, que lo firmó contra el AEL chipriota un 18 de septiembre de 1968.

Hay que decir que esta exhibición de Federico Valverde además llega en un momento en el que los madridistas estaban en horas bajas en cuanto al nivel futbolístico y no llegaban como favoritos en la serie ante el Manchester City.