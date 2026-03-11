Arbiter busca mantener su invicto en el Hutcheson Stakes de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de 12 competencias de este sábado en el óvalo de Hallandale Beach incluye una nueva edición del Hutcheson Stakes ($125,000). Esta prueba, exclusiva para potros de tres años en recorrido de 1.200 metros sobre la arena, destaca como la segunda selectiva de la jornada y reúne a siete ejemplares de alta proyección.

El regreso de Arbiter con la monta de Joel Rosario

Todas las miradas se centran en Arbiter, pensionado del estelar entrenador Wesley Ward. El hijo del semental Charlatan en Bicolour hace su debut como tresañero tras ganar en sus dos presentaciones de 2025. El defensor de las sedas del Resolution Road Stables contará con la conducción del jinete dominicano Joel Rosario.

El favoritismo de Arbiter se respalda en sus números: registró un impresionante Beyer de 90 en su última actuación y detuvo el cronómetro en 1:01.60 para los 1.000 metros el pasado 8 de marzo en Payson Park, el segundo mejor ejercicio de la mañana.

Rivalidad de jinetes venezolanos en la pista

La nómina del Hutcheson Stakes presenta retadores de peso guiados por fustas criollos:

Wootum: El ejemplar llega bajo la guía del astro Javier José Castellano tras ganar un Allowance el pasado 1 de febrero.

Diciassette: El conducido por Junior Alvarado busca mejorar su cuarto lugar obtenido en el Swale Stakes el pasado 31 de enero.

La lista de competidores la completan Sweeting Shadow, I’m Sam, Freaky Neeks y Fulmine, quienes intentarán dar la sorpresa ante el gran favorito de la prueba. la hora de partida de la prueba está programada para las 4:54 p.m de la costa este de Estados Unidos y Venezuela.