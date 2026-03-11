"Modelo Portada Venezuela" anuncia su gran final

Suscríbete a nuestros canales

Seis meses de inducción y formación artística enmarcan la segunda edición del proyecto de moda, arte, y diseño, “Modelo Portada Venezuela” un espectáculo que cerrará con una exposición de mucho glamour y la concentración de personalidades ligadas al mundo del entretenimiento, la publicidad, y el mercadeo, para cerrar por todo lo alto este nuevo e importante ciclo.

Detalles del show

El show está programado para el próximo miércoles 19 de marzo; momento en donde sus 34 competidores, distribuidos en dos categorías (Top y Petite), demostrarán frente al público asistente, personalidades, y jurado calificador, todo lo aprendido durante esta temporada de adiestramiento y lección.

Con desfiles de fantasías, tendencias fashion´s, y urbanas, los competidores se disputarán los primeros lugares que ofrece la competencia, y es que sólo tres de ellos podrán seguir adelante con la organización y representarlos durante un año con los títulos de: “Modelo Portada Venezuela Petite 2025”, “Modelo Portada Venezuela Top 2025” y “Modelo Portada Venezuela / Masculino 2025”.

Hernán Pereira y Alexander Velásquez (Directores del proyecto), en compañía de Eduardo Jaimes (Productor General) y Edwin Morillo (Coordinador), anunciaron que los premios que recibirán los ganadores serán los siguientes: Un teléfono celular Iphone 15, 15 total look, una beca de estudios completa para formarse como Modelo Profesional en Belankazar, un book fotográfico profesional, un viaje a Margarita o Mérida con todos los gastos pagos, un pago en efectivo de 100$ por 12 meses, entre otros premios otorgados por los patrocinantes del concurso.

¿De dónde surgió la idea de MPV?

(Hernán) Surgió del deseo de brindarle una nueva oportunidad a los modelos de la Academia Belankazar; que todos los interesados puedan vivir una experiencia en concursos de belleza y una formación académica especializada en lo que a moda y publicidad respecta.

¿Cuál es el principal objetivo del proyecto?

(Alexander) Incentivar a los jóvenes que participan, y a todos los que siguen de cerca el concurso. La idea está en brindarles estrategias de inducción y formación, darles todas las herramientas necesarias que les permitan avanzar en este terreno y proyectarlos en plataformas y otros certámenes de categoría dentro y fuera del país. Nuestro objetivo es abrirles una ventana de posibilidades en el medio artístico.

La Gran Noche Final de “Modelo Portada Venezuela” se realizará en el Salón de Eventos de BK Models ubicado en el Nivel C2 del Centro Comercial Millenium, Caracas.

Durante la gala se extenderá una alfombra roja la cual espera recibir al siguiente panel calificador: Oskarosky Boyer, Honicer Sandoval, Georgina Scott (Miss Monagas 2024), Tina Batson, May Niño Vargas, Luigi Ratino, Brian Urea Fajardo, Enmanuel Báez, Alirio Vargas, Julio Mora, Andrea Rubio, y Diana Silva, entre otros.