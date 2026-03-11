Hipismo

Objetivo: Recuperar la estadística del meeting. Las torres de Emisael Jaramillo este viernes en Santa Anita Park

El jinete venezolano firma seis compromisos de monta en una jornada de nueve carreras en el óvalo de Arcadia

Por

Saúl García
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 03:04 pm
Objetivo: Recuperar la estadística del meeting. Las torres de Emisael Jaramillo este viernes en Santa Anita Park
Archivo
Suscríbete a nuestros canales

Tras quedar muy cerca de la victoria el pasado sábado en el San Felipe Stakes (G2) —prueba que otorga puntos al Kentucky Derby—, el fusta criollo cerró la semana con doblete triunfal el domingo. Ahora, el "Campeón del Patio" inicia un nuevo ciclo de reuniones en Santa Anita Park con una agenda cargada de oportunidades para escalar en la estadística.

NOTAS RELACIONADAS

Análisis de las mejores montas del viernes

La acción comienza a la 1:00 p.m. (hora local) y 4:00 p.m. de Venezuela. A continuación, los detalles de sus compromisos clave:

  • 1ra Carrera (Claiming $27.000): Jaramillo conduce a Promiossio, ejemplar del entrenador Doug O’Neill. El purasangre aparece como cuarto favorito con un morning line de 2-1 en los 1.800 metros.
  • 2da Carrera (Maiden Claiming $17.000): Repite la alianza con O’Neill sobre el lomo de Irish Element. Este cuatroañero destaca como el principal aspirante al triunfo con una cotización de 9-5 sobre la arena.
  • 4ta Carrera (Maiden Claiming $35.000): El venezolano guía a Cosmo Friday en los 1.200 metros sobre grama. Parte como segundo favorito (9-2), solo detrás de la potra Olivia (9-5).
  • 7ma Carrera (Allowance Optional Claiming $70.000): Jaramillo cierra sus compromisos destacados sobre Stay in Line, ejemplar bajo la preparación de Andy Mathis en el recorrido de una milla (1.600 metros).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
PSG Hipismo La Rinconada Carreras Champions League
Miércoles 11 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?