Objetivo: Recuperar la estadística del meeting. Las torres de Emisael Jaramillo este viernes en Santa Anita Park

Tras quedar muy cerca de la victoria el pasado sábado en el San Felipe Stakes (G2) —prueba que otorga puntos al Kentucky Derby—, el fusta criollo cerró la semana con doblete triunfal el domingo. Ahora, el "Campeón del Patio" inicia un nuevo ciclo de reuniones en Santa Anita Park con una agenda cargada de oportunidades para escalar en la estadística.

Análisis de las mejores montas del viernes

La acción comienza a la 1:00 p.m. (hora local) y 4:00 p.m. de Venezuela. A continuación, los detalles de sus compromisos clave: