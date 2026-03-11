Objetivo: Recuperar la estadística del meeting. Las torres de Emisael Jaramillo este viernes en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales
Tras quedar muy cerca de la victoria el pasado sábado en el San Felipe Stakes (G2) —prueba que otorga puntos al Kentucky Derby—, el fusta criollo cerró la semana con doblete triunfal el domingo. Ahora, el "Campeón del Patio" inicia un nuevo ciclo de reuniones en Santa Anita Park con una agenda cargada de oportunidades para escalar en la estadística.
La acción comienza a la 1:00 p.m. (hora local) y 4:00 p.m. de Venezuela. A continuación, los detalles de sus compromisos clave:
- 1ra Carrera (Claiming $27.000): Jaramillo conduce a Promiossio, ejemplar del entrenador Doug O’Neill. El purasangre aparece como cuarto favorito con un morning line de 2-1 en los 1.800 metros.
- 2da Carrera (Maiden Claiming $17.000): Repite la alianza con O’Neill sobre el lomo de Irish Element. Este cuatroañero destaca como el principal aspirante al triunfo con una cotización de 9-5 sobre la arena.
- 4ta Carrera (Maiden Claiming $35.000): El venezolano guía a Cosmo Friday en los 1.200 metros sobre grama. Parte como segundo favorito (9-2), solo detrás de la potra Olivia (9-5).
- 7ma Carrera (Allowance Optional Claiming $70.000): Jaramillo cierra sus compromisos destacados sobre Stay in Line, ejemplar bajo la preparación de Andy Mathis en el recorrido de una milla (1.600 metros).
