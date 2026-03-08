¡Increíble! No vas a creer la carrera que perdió Jaramillo en la ruta al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada estelar de Santa Anita Park, en donde se repartió 1 millón de dólares en premios entre las pruebas stakes que se disputaron, dentro de una cartelera de once competencias. Emisael Jaramillo, protagonizó un final de infarto en el SanFelipe Stakes G2.

Tampa Bay Downs: Emisael Jaramillo pierde una carrera de película

La actuación de Robusta con el jinete venezolano Emisael Jaramillo, en el San Felipe Stakes 2026, resultó una de las mayores sorpresas de la jornada, al estar a punto de concretar una victoria con gabela de 67-1.

Emisael Jaramillo, quien decidió este año establecerse en el óvalo californiano. Está demostrando su experiencia en este circuito complicado. No obstante, el nativo del estado Cojedes en Venezuela se mantiene en el top de la estadística y cada vez con la confianza de entrenadores y propietarios de la zona.

Hoy Jaramillo estuvo a punto de conseguir la segunda victoria de grado en este óvalo, y la primera en la Ruta al Kentucky Derby.