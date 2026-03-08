¡Increíble! No vas a creer la carrera que perdió Jaramillo en la ruta al Kentucky Derby

En la jornada estelar de Santa Anita Park, en donde se repartió 1 millón de dólares en premios entre las pruebas stakes que se disputaron, dentro de una cartelera de once competencias. Emisael Jaramillo, protagonizó un final de infarto en el SanFelipe Stakes G2.
La actuación de Robusta con el jinete venezolano Emisael Jaramillo, en el San Felipe Stakes 2026, resultó una de las mayores sorpresas de la jornada, al estar a punto de concretar una victoria con gabela de 67-1.
Emisael Jaramillo, quien decidió este año establecerse en el óvalo californiano. Está demostrando su experiencia en este circuito complicado. No obstante, el nativo del estado Cojedes en Venezuela se mantiene en el top de la estadística y cada vez con la confianza de entrenadores y propietarios de la zona.
Hoy Jaramillo estuvo a punto de conseguir la segunda victoria de grado en este óvalo, y la primera en la Ruta al Kentucky Derby.
- Estrategia inicial: El hijo de Accelerate, bajo la conducción de Emisael Jaramillo y con el implemento gríngolas por primera vez, se ubicó cerca de la velocidad desde el salto inicial.
- Persecución: Durante el recorrido por la recta opuesta, Robusta se mantuvo a la expectativa mientras los favoritos Brant y So Happy luchaban por el liderato.
- Ataque en la recta: Al girar la última curva, el ejemplar entrenado por Doug O'Neill lanzó su ataque y tomó el mejor impulso inicial entre los punteros. Logró desplazar a Brant, quien comenzó a ceder junto a la baranda, y pareció encaminarse a un triunfo histórico.
- Final dramático: En los últimos metros, Robusta mantuvo su avance con gallardía, pero no pudo resistir la fuerte carga exterior de Potente. Perdió la carrera en el último suspiro ("en la sombra de la meta"), conformándose con un meritorio segundo lugar que le otorgó 25 puntos para el Kentucky Derby.