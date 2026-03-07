La hazaña venezolana continúa: Castellano y Delgado se imponen en el Tampa Bay Derby

Suscríbete a nuestros canales

El Tampa Bay Derby, evento de Grado 3 con una bolsa de $400,000, se disputó este sábado 7 de marzo, carrera que llegó a su edición 46 y que forma parte en el camino al Kentucky Derby, ofreciendo 50-20-15-10-5 puntos clasificatorios a los cinco primeros clasificados.

The Puma, con la yunta venezolana de Javier Castellano y Gustavo Delgado se adjudicaron la victoria en este evento, para así convertirse en la segunda dupla criolla en hacerlo, luego que Samy Camacho y Juan Carlos Ávila, con King Guillermo, lo hicieran en 2020.

Kentucky Derby: The Puma hace historia con la dupla ganadora del Kentucky Derby

The Puma, un potro de tres años entrenado por el venezolano Gustavo Delgado, logró una victoria sorpresiva en la edición 46 del Tampa Bay Derby (G3) el 7 de marzo de 2026. Con la monta del jinete miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, el ejemplar superó al gran favorito Further Ado en un emocionante duelo final sobre la pista de arena de Tampa Bay Downs.

Tras un inicio desde una posición exterior, The Puma avanzó con fuerza en la curva final para unirse a una lucha de cuatro caballos por la punta. En la recta definitiva, el hijo de Essential Quality mostró gran resistencia y superó por un estrecho margen a Further Ado, lo que le otorgó 50 puntos en la ruta hacia el Kentucky Derby.

Esta victoria representó su primer triunfo oficial en tres presentaciones, tras un segundo lugar en su debut y un tercero en el Sam F. Davis Stakes. El ganador dejó crono de 1:43.23 para la distancia de 1 1/16 millas.

