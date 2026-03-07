Hipismo

La hazaña venezolana continúa: Castellano y Delgado se imponen en el Tampa Bay Derby

Se convierten en la segunda dupla criolla en alcanzar esta gesta

Por

Darwin Dumont
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 07:54 pm
Suscríbete a nuestros canales

El Tampa Bay Derby, evento de Grado 3 con una bolsa de $400,000, se disputó este sábado 7 de marzo, carrera que llegó a su edición 46 y que forma parte en el camino al Kentucky Derby, ofreciendo 50-20-15-10-5 puntos clasificatorios a los cinco primeros clasificados.

NOTAS RELACIONADAS

The Puma, con la yunta venezolana de Javier Castellano y Gustavo Delgado se adjudicaron la victoria en este evento, para así convertirse en la segunda dupla criolla en hacerlo, luego que Samy Camacho y Juan Carlos Ávila, con King Guillermo, lo hicieran en 2020.

Kentucky Derby:  The Puma hace historia con la dupla ganadora del Kentucky Derby

The Puma, un potro de tres años entrenado por el venezolano Gustavo Delgado, logró una victoria sorpresiva en la edición 46 del Tampa Bay Derby (G3) el 7 de marzo de 2026. Con la monta del jinete miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, el ejemplar superó al gran favorito Further Ado en un emocionante duelo final sobre la pista de arena de Tampa Bay Downs

Tras un inicio desde una posición exterior, The Puma avanzó con fuerza en la curva final para unirse a una lucha de cuatro caballos por la punta. En la recta definitiva, el hijo de Essential Quality mostró gran resistencia y superó por un estrecho margen a Further Ado, lo que le otorgó 50 puntos en la ruta hacia el Kentucky Derby.

Esta victoria representó su primer triunfo oficial en tres presentaciones, tras un segundo lugar en su debut y un tercero en el Sam F. Davis Stakes. El ganador dejó crono de 1:43.23 para la distancia de 1 1/16 millas.

The Puma, un hijo de Essential Quality en Eve of War, por Declaration of War, colocó su récord en una victoria, un segundo y un tercer lugar en tres presentaciones, y consigue 50 puntos en el camino al Derby de Kentucky. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Venezuela SPB Barcelona
Sabado 07 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?