Lupita Ferrer habla de sus icónicas cachetadas en la televisión

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que Lupita Ferrer es un icono de la televisión nacional e internacional, trabajando en múltiples proyectos con éxito. Sus papeles de temple, le han valido ganarse fama por las cachetadas que dio a compañeras.

Una de sus novelas más recordadas fue “Pecados Ajenos”, en la que interpretó el personaje de Agatha Mercenario, una mujer de fuerte carácter que no le importó golpear a quien se interpusiera en su camino.

El personaje compartió escena con actrices como Catherine Siachoque, Lorena Rojas, Sonya Smith y Ariel López Padilla, a quienes lanzó duras cachetadas.

Lupita habla de sus cachetadas

En una reciente entrevista con Rodner Figueroa, la actriz venezolana habló de su carrera, amores, personajes, vida y cómo sus cachetadas se hicieron famosas en todo el mundo.

Dijo que la gente la percibe como una mujer dulce, pero, se considera una mujer muy fuerte, que llevó a los personajes haciéndola una artista entregada en el set de grabación.

“Mis cachetadas se volvieron muy famosas. Se hicieron muy virales”, comentó en la entrevista con Rodner, en la que también hizo un repaso de su extensa carrera en el cine, y hasta su llegada a Hollywood con Anthony Quinn.

Ferrer destacó que para dar cachetadas era una preparación increíble y que muchas salieron en el momento de manera espontánea con las actrices.

Grandes momentos

La protagonista de la exitosa novela “La Zulianita”, destacó que comenzó a temprana edad su carrera en la televisión, recordando que hizo la obra “Hamlet” en el Ateneo de Caracas, donde el entonces presidente Raúl Leoni, quedó impactado por su talento otorgándole una beca para estudiar teatro en Nueva York.